Столичная охранная фирма попала в неприятный инцидент
В одном из жилых домов Москвы случилось неприятное происшествие. Около 15 автомобилей жильцов ЖК «Нахимово» пострадали от рук неизвестных хулиганов. Как сообщает niros.ru, пострадавшие уже обратились в полицию.
Около полутора десятков машин оказались изуродованы с помощью нескольких баллончиков краски. На некоторых машинах хулиганы сломали важные детали. Жильцы дома возмущены случившимся инцидентом и уже заручились поддержкой правоохранительных органов. Полиция, в свою очередь, занимается установлением личностей, которые могут быть причастны к инциденту. Так же сотрудниками проводится проверка по ст. 144-145 УПК РФ по факту совершения противоправных действий, квалифицирующихся ст. 167 УК РФ.
На данный момент у них обслуживается 105 жилых домов, в основном эконом-класса, но есть и более дорогостоящие объекты. В числе клиентов фирмы наземные и подземные паркинги, количество машиномест превышает 14 тысяч.
Пострадавшие владельцы автомобилей возмущены работой охранной фирмы, ведь главную свою работу компания так и не выполнила. Жильцы дома считают, что "ВК Комфорт" незаслуженно берет такую высокую плату за свои услуги.
Около полутора десятков машин оказались изуродованы с помощью нескольких баллончиков краски. На некоторых машинах хулиганы сломали важные детали. Жильцы дома возмущены случившимся инцидентом и уже заручились поддержкой правоохранительных органов. Полиция, в свою очередь, занимается установлением личностей, которые могут быть причастны к инциденту. Так же сотрудниками проводится проверка по ст. 144-145 УПК РФ по факту совершения противоправных действий, квалифицирующихся ст. 167 УК РФ.
На данный момент у них обслуживается 105 жилых домов, в основном эконом-класса, но есть и более дорогостоящие объекты. В числе клиентов фирмы наземные и подземные паркинги, количество машиномест превышает 14 тысяч.
Пострадавшие владельцы автомобилей возмущены работой охранной фирмы, ведь главную свою работу компания так и не выполнила. Жильцы дома считают, что "ВК Комфорт" незаслуженно берет такую высокую плату за свои услуги.
Автор: Роман