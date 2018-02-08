Ученые доказали существование новой формы льда
Зарубежные исследователи доказали существование иной формы льда, то есть соединения водорода и кислорода, которое возникает в экстремальных условиях. Об этом пишут западные научные медиа.
Впервые о новой форме льда заговорили около 30-ти лет назад. Тогда уже было понятно, что он появляется только в условиях высокого давления. Глава научно-исследовательской группы Мариус Мийо из США заявил, что на самом деле такой лед имеет право на существование.
Исследователи провели эксперимент, сжав образцы в алмазной наковальне при помощи лазерных импульсов. В итоге по веществу проходила волна сжатия, а ученые в течение 20 наносекунд определяли характеристики материи, а потом оно испарялось.
Есть предположения, что новая форма льда может находиться на Нептуне или же поверхности Урана.
Впервые о новой форме льда заговорили около 30-ти лет назад. Тогда уже было понятно, что он появляется только в условиях высокого давления. Глава научно-исследовательской группы Мариус Мийо из США заявил, что на самом деле такой лед имеет право на существование.
Исследователи провели эксперимент, сжав образцы в алмазной наковальне при помощи лазерных импульсов. В итоге по веществу проходила волна сжатия, а ученые в течение 20 наносекунд определяли характеристики материи, а потом оно испарялось.
Есть предположения, что новая форма льда может находиться на Нептуне или же поверхности Урана.
Автор: Вера Антонова