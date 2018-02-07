Молодая жена Константина Эрнста показала семейный снимок
Молодая жена Константина Эрнста показала семейный снимок. Софья Заика, питерская актриса, в последнее время больше не скрывает их отношения.
На снимке Заика сидит на руках у Эрнста, которому, к слову, 6 февраля исполнилось 57 лет. «Сегодня любимый праздник! С днем рождения! Ты идеальный», - подписала кадр знаменитость.
Снимок пары сразу же разлетелся по Сети. Интерес обусловлен тем, что ранее Константин Эрнст всячески скрывал личную жизнь, и даже двоих дочерей, рожденных в паре Заикой. Имена девочек и даты рождения до сих пор хранятся в секрете.
На снимке Заика сидит на руках у Эрнста, которому, к слову, 6 февраля исполнилось 57 лет. «Сегодня любимый праздник! С днем рождения! Ты идеальный», - подписала кадр знаменитость.
Снимок пары сразу же разлетелся по Сети. Интерес обусловлен тем, что ранее Константин Эрнст всячески скрывал личную жизнь, и даже двоих дочерей, рожденных в паре Заикой. Имена девочек и даты рождения до сих пор хранятся в секрете.
Автор: Вера Антонова