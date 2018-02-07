Jaguar возрождает легендарную модель D-Type
Британская компания Jaguar снова начнет производить спортивный автомобиль 1950 годов D-Type. Стоимость возрожденной модели пока не называется.
Собирать возрожденную классику будет специальное подразделение британской марки - Jaguar Classic. В далеком 1950 году были планы по выпуску 100 таких машин, но по факту сделали только 75, оставшиеся произведут в наши дни. Этот автомобиль завоевал легендарную славу, ведь на нем выигрывали три раза подряд «Ле-Ман» с 1955 по 1957 года.
Собираться новые экземпляры будут полностью в соответствии с чертежами тех лет, которые удалось сохранить в архивах. Как и тогда на выбор будет две модификации: со стандартной длинной передней части, образца 1955 года и удлиненной 1956 года. Под капотом в то время, в зависимости от правил соревнований, были моторы от 3,4 до 3,8 литра, к концу жизненного цикла объем уменьшили до трех литров.
Собирать возрожденную классику будет специальное подразделение британской марки - Jaguar Classic. В далеком 1950 году были планы по выпуску 100 таких машин, но по факту сделали только 75, оставшиеся произведут в наши дни. Этот автомобиль завоевал легендарную славу, ведь на нем выигрывали три раза подряд «Ле-Ман» с 1955 по 1957 года.
Собираться новые экземпляры будут полностью в соответствии с чертежами тех лет, которые удалось сохранить в архивах. Как и тогда на выбор будет две модификации: со стандартной длинной передней части, образца 1955 года и удлиненной 1956 года. Под капотом в то время, в зависимости от правил соревнований, были моторы от 3,4 до 3,8 литра, к концу жизненного цикла объем уменьшили до трех литров.
Автор: Северов Андрей