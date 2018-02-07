В Набережных Челнах мужчина выбросил 5-летнюю девочку из окна
В Набережных Челнах открыто уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство малолетней девочки. Он выбросил 5-летнего ребенка из окна, сообщили правоохранители.
Инцидент случился в ночь с 5 на 6 февраля 2018 года. В одной из квартир жилого дома мужчина, распивая спиртное со знакомой, схватил ее внучку 5-ти лет и выбросил из окна третьего этажа. У пострадавшей диагностировали множественные травмы, в том числе перелом руки. На данный момент ей ничего не угрожает.
Мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью, задержали. Он признал свою причастность к инциденту. Начато разбирательство.
Инцидент случился в ночь с 5 на 6 февраля 2018 года. В одной из квартир жилого дома мужчина, распивая спиртное со знакомой, схватил ее внучку 5-ти лет и выбросил из окна третьего этажа. У пострадавшей диагностировали множественные травмы, в том числе перелом руки. На данный момент ей ничего не угрожает.
Мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью, задержали. Он признал свою причастность к инциденту. Начато разбирательство.
Автор: Вера Антонова