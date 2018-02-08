Ученые разработали электронные «татуировки» для продуктов
Ученые, осуществляющие исследования на базе Итальянского технологического института, разработали микросхемы, позволяющие делать своеобразные электронные татуировки. Съедобные контуры специалисты разместили на таблетках и фруктах, чтобы можно было следить за спелостью продуктов или же состоянием здоровья.
На такую идею исследователей подтолкнули детские переводные картинки, состоящие из тонкого слоя этилцеллюлозы, приклеенной к листу бумаги с помощью водорастворимого состава. Особенностью так называемой «переводки» является то, что текст иди же само изображение можно изготовить с помощью стандартного струйного принтера. Аналогичная технология была применена для формирования схем на бумаге.
Если говорить о биосовместимости сделанного устройства, то авторы исследования выбрали этицеллюлозу, поскольку она часто применяется в сфере фармакологии для изготовления съедобной оболочки лекарственных препаратов. Микросхемы обладают и другими компонентами, например металлическими элементами в транзисторах. Итальянские ученые изготавливают их из нанопорошка серебра. Металл является биологически инертным, а его рекомендованная доза в день не должна превышать 350 микрограмма.
На такую идею исследователей подтолкнули детские переводные картинки, состоящие из тонкого слоя этилцеллюлозы, приклеенной к листу бумаги с помощью водорастворимого состава. Особенностью так называемой «переводки» является то, что текст иди же само изображение можно изготовить с помощью стандартного струйного принтера. Аналогичная технология была применена для формирования схем на бумаге.
Если говорить о биосовместимости сделанного устройства, то авторы исследования выбрали этицеллюлозу, поскольку она часто применяется в сфере фармакологии для изготовления съедобной оболочки лекарственных препаратов. Микросхемы обладают и другими компонентами, например металлическими элементами в транзисторах. Итальянские ученые изготавливают их из нанопорошка серебра. Металл является биологически инертным, а его рекомендованная доза в день не должна превышать 350 микрограмма.
Автор: Валерия Орлова