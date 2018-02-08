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Ученые разработали электронные «татуировки» для продуктов
Ученые, осуществляющие исследования на базе Итальянского технологического института, разработали микросхемы, позволяющие делать своеобразные электронные татуировки. Съедобные контуры специалисты разместили на таблетках и фруктах, чтобы можно было следить за спелостью продуктов или же состоянием здоровья.

Ученые разработали электронные «татуировки» для продуктов


На такую идею исследователей подтолкнули детские переводные картинки, состоящие из тонкого слоя этилцеллюлозы, приклеенной к листу бумаги с помощью водорастворимого состава. Особенностью так называемой «переводки» является то, что текст иди же само изображение можно изготовить с помощью стандартного струйного принтера. Аналогичная технология была применена для формирования схем на бумаге.

Если говорить о биосовместимости сделанного устройства, то авторы исследования выбрали этицеллюлозу, поскольку она часто применяется в сфере фармакологии для изготовления съедобной оболочки лекарственных препаратов. Микросхемы обладают и другими компонентами, например металлическими элементами в транзисторах. Итальянские ученые изготавливают их из нанопорошка серебра. Металл является биологически инертным, а его рекомендованная доза в день не должна превышать 350 микрограмма.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 01:31
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