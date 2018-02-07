Полицейские и очевидцы спасли упавшую в Москву-реку женщину
Из Москвы-реки полицейским вместе с очевидцами удалось спасти женщину, упавшую в воду. Информацию об инциденте подтвердили в ГУ МЧС по Москве.
Очевидцы сообщили в МЧС о том, что в районе Коломенской набережной у дома 26 в воду упала женщина. До прибытия спасателей и полиции один из прохожих вытащил ее из воды. Сейчас пострадавшую осматривают медики.
Детали происшествия уточняются.
Очевидцы сообщили в МЧС о том, что в районе Коломенской набережной у дома 26 в воду упала женщина. До прибытия спасателей и полиции один из прохожих вытащил ее из воды. Сейчас пострадавшую осматривают медики.
Детали происшествия уточняются.
Автор: Вера Антонова