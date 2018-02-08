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Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек i20
Проходящая в рамках мотор-шоу Auto-Expo 2018 в Индии презентация усовершенствованной модели от южнокорейской автомобильной компании Hyundai, продемонстрировала новый хэтчбек i20. Данную модель можно заказать по стоимости начиная от 534 900 рупий, что в конвертации на рубли получится - 475 000 тысяч.

Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек i20


Известно так же, что 5-дверный хэтчбек в Индии будет называться не иначе как Elite i20. Новинку оснастили обновленной радиаторной решеткой каскадной структуры, такой же ее вариант есть и у автомобилей Hyundai Solaris на российском рынке. Помимо этого, проектировщики апгрейдили модель другой вариацией бампера и противотуманными лампочками, новыми дизайнерскими фарами и задним освещением.

Кроме этого, Hyundai i20 теперь будет ездить на 16-дюймовых колесных дисках, а номерной знак будет крепиться к багажной двери.
Под капот хэтчбека поместили бензиновый двигатель общим объемом 1,2 литра, доступен и дизельный вариант на 1,4 литра, мощность которых будет 83 и 90 л.с. Коробка переключения скоростей будет механической, рассчитанной на варианты 5- и 6-ступеней, а в дальнейшем возможен автоматический КПП. Автомобиль является переднеприводным.

Дизайнеры украсили салон вставками из черного дерева и комплексом мультимедиа с сенсорным экраном в 7 дюймов. В качестве безопасности, разработчики поместили в салон подушки безопасности в количестве 6 штук, климат-контролем и парктроником.

Важно заметить, что вероятное представление модели i20 на мировом рынке состоится в марте в ходе предстоящего автосалона в Женеве.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 01:01
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