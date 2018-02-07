Эштон Кутчер отмечает 40-летний юбилей
Эштон Кутчер, голливудский актер, сегодня отмечает свое 40-летие. За свою карьеру он успел сняться более, чем в 30 кинолентах.
7 февраля Кутчер отмечает 40-летний юбилей. Родился актер в штате Айова и впервые приобщился к миру искусств с самого детства. В одном из баров в Айова-Сити его заметили и предложили поучаствовать в конкурсе моделей, где Кутчер победил и переехал в Нью-Йорк на смотры в модельное агентство.
Актер два раза был женат. С Деми Мур он прожил шесть лет. Далее последовал союз с Милой Кунис, пара живет в счастье и воспитывает двоих детей.
7 февраля Кутчер отмечает 40-летний юбилей. Родился актер в штате Айова и впервые приобщился к миру искусств с самого детства. В одном из баров в Айова-Сити его заметили и предложили поучаствовать в конкурсе моделей, где Кутчер победил и переехал в Нью-Йорк на смотры в модельное агентство.
Актер два раза был женат. С Деми Мур он прожил шесть лет. Далее последовал союз с Милой Кунис, пара живет в счастье и воспитывает двоих детей.
Автор: Вера Антонова