Эксперты: В Apple HomePod обнаружена критическая уязвимость
Американские журналисты портала The Verge протестировали колонку Apple HomePod и выяснили, что девайс готов выдать конфиденциальную информацию любому. Устройство можно приобрести за 20 тыс. рублей.
Управлять колонкой можно голосовыми командами через приложение Siri и узнать: какая будет погода, последние новости, новые сообщения. Самый главный изъян в том, что система не видит разницы кто к ней обращается, чтобы прочитать личные сообщения.
Журналисты обращались к устройству по очереди с хозяином и колонка отзывалась на запросы любого из них. Владельцам Apple HomePod будет очень неудобно, например, в общежитиях.
Управлять колонкой можно голосовыми командами через приложение Siri и узнать: какая будет погода, последние новости, новые сообщения. Самый главный изъян в том, что система не видит разницы кто к ней обращается, чтобы прочитать личные сообщения.
Журналисты обращались к устройству по очереди с хозяином и колонка отзывалась на запросы любого из них. Владельцам Apple HomePod будет очень неудобно, например, в общежитиях.
Автор: Северов Андрей