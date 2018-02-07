Kia Sorento Prime - достойный представитель топового сегмента

Южная Корея уже на протяжении долгого времени считается государством, обладающим мощным автопромом. В частности, компания KIA является лидером продаж в РФ, но в сознании многих людей присутствует понимание того, что продукция производителя является бюджетной.Автомобиль Sorento Prime выпускается с 2014 года. По словам экспертов, даже в самом названии подчеркиваются статусность транспортного средства. Машина дважды признана высшим рейтингом безопасности Top Safety Pick+ и получила множество наград по всему миру.Испытание модели проводилось в Карелии в условиях заснеженной дороги. В глаза экспертам сразу бросились обновления экстрерьера кроссовера, однако их не так много. Отмечается, что производитель поработал над передними и задними фарами, которые стали светодиодными. Аналогичное освещение получили противтуманки, но они в такой комплектации доступны в качестве дополнительной опции. Если говорить о решетке радиатора, то она обзавелась более сложным рисунком, иной дизайн наблюдается и у дисков.Специалистов в особенности порадовали новые цвета кузова, поскольку компания KIA подошла с ответственностью к этому вопросу. Речь идет об оттенках Rich Espresso и Gravity, которые получили не только пафосные названия, но и полностью отразили на дело его смысл.В комплектации GT-Line создатели добавили лепестки, отвечающие за переключение скоростей, изменен дизайн селектора коробки передач, на сидениях присутствует надпись с наименованием вариации.Изменения потерпел и салон внедорожника Sorento Prime. Компания, как и конкуренты, стала следовать трендам и сделала четырёхспицеый руль. Также климат-контроль обзавелся собственным мини-экраном, а бортовой компьютер – графикой. Экспертов удивило наличие беспроводной зарядки и других систем, например Android Auto и Apple Carplay.Материалы, из которых выполнен салон, являются приятными на ощупь. Минусов в дизайне салона практически нет. Салон в кроссовере получился довольно просторный, в нем предусмотрено множество USB выходов, вентиляция сидений первого ряда, шторки на окнах.На сегодняшний день очень трудно представить модель, претендующую на звание топовой, которая не имеет стеклянной крыши. Однако Sorento Prime обладает панорамным люком. Он состоит из двух прозрачный тонированных панелей. Если нажать на кнопку, то передняя сдвигается и в солнечный день салон транспортного средства моментально наполняется светом. Отмечается, что защитная шторка и люк обладают и противоположным эффектом – затемнения.Эксперты отметили прекрасную шумоизоляцию и плавных ход автомобиля. Отдельно они выделили аудиосистему, которую можно настроить исходя из панорамы звучания. Сам звук является нормальным.Багажник традиционно закрывается с кнопки. Также производитель оснастил рестайлинговую модель функцией поднесения ключа к нему перед открытием. Эта опция пригодится тем людям, у которых вечно заняты руки вещами.Существует четыре варианта отделки салона: черный, коричневый и два комбинированных.Под капотом Sorento Prime находятся три варианта силовых агрегата. Речь идет о 2,2-литровом дизеле, способном выдавать 200 лошадиных сил и двух бензиновых двигателей (2,4 литра и 188 л.с. и 3,5 литра на 249 л.с.).Присутствует электроусилитель руля, более тонко откликающийся на дорогу и управление, увеличенные тормозные диски. Практически все модификации кроссовера оснащены восьмидиапазонным автоматом. АКПП реагирует довольно быстро.Новинкой в рестайлинговом паркетнике от KIA является режим Smart. В описании сказано, что ПК анализирует стиль вождения, чтобы впоследствии подстроить под автомобилиста все имеющиеся системы.Можно отметить, что южно-корейский производитель продолжает планомерно захватывать авторынок. Sorento Prime является полноценным высокотехнолоигчным представителем SUV-сегмента, который нельзя отнести к категории бюджетных. Модель отлично подойдет тем, кто ищет семейный автомобиль, поскольку там имеется все необходимое.Базовая комплектация получила название Classic. Приобретая ее, покупатель получит 2,4-лировый движок, работающий вместе с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Цена на модель составляет 1 840 900 рублей.Следующей вариацией является Luxe Sorento Prime. Она предлагается как с 2,4-литровым силовым агрегатом, так и 2,2-литровым дизелем. В этом варианте в качестве коробки передач выступает 8-диапазонный робот. Стоимость этих модификаций Sorento Prime составляет 2 119 900 и 2 299 900 рублей соответственно.Широкий выбор двигателей и опций предлагается в комплектации Prestige. Она дает право автомобилисту выбрать один из трёх силовых агрегатов по стартовой цене 2 289 900 рублей.Максимальная комплектация называется Premium. Под капотом данной модели находятся двигатели и 2,2 CRDi (2 699 900 рублей) / V6 3,5 MPI (2 759 000 рублей). Работа осуществляется вместе с 8-ступенчатой АКП.