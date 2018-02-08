Геоинженеры предложили окружить тающие ледники подводной стеной
Из-за климатических изменений таяние крупнейших ледников может оказать разрушительное воздействие на прибрежные города и береговую линию. Ученые из Колумбийского и Принстонского университетов предложили решить эту проблему геоинженерным способом.
Идея исследователей заключается в том, чтобы самостоятельно обратиться к последствиям глобальной перемены климата. В данном случае речь идет о подъёме уровня воды в океане. По мнению ученых, необходимо возвести на дне массивную стену, внутри которой будет песок, а снаружи – камни. Сооружение должно находиться вокруг ненадёжных ледников, таяние которых происходит довольно быстро.
Ученые провели частичное компьютерное моделирование, подтверждающее, что подводная стена способна увеличить толщину льда. Этот процесс позволит выиграть некоторое время и предотвратить полное таяние ледника. Проект исследователя прокомментировали его коллеги, они уже успели отметить его дороговизну, ведь он требует значительных инженерных усилий. Также дно океана, где планируется вести строительство, может оказаться нестабильным.
Идея исследователей заключается в том, чтобы самостоятельно обратиться к последствиям глобальной перемены климата. В данном случае речь идет о подъёме уровня воды в океане. По мнению ученых, необходимо возвести на дне массивную стену, внутри которой будет песок, а снаружи – камни. Сооружение должно находиться вокруг ненадёжных ледников, таяние которых происходит довольно быстро.
Ученые провели частичное компьютерное моделирование, подтверждающее, что подводная стена способна увеличить толщину льда. Этот процесс позволит выиграть некоторое время и предотвратить полное таяние ледника. Проект исследователя прокомментировали его коллеги, они уже успели отметить его дороговизну, ведь он требует значительных инженерных усилий. Также дно океана, где планируется вести строительство, может оказаться нестабильным.
Автор: Валерия Орлова