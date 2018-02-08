Apple заменит iPhone 5c на новый с большей памятью без дополнительной оплаты
Компания Apple согласилась бесплатно обменивать старые iPhone 5с на более новые с большим объемом памяти. Сделку можно совершить в сервисных центрах бренда.
Согласно полученному распоряжению, в официальных центрах будут обмениваться iPhone 5с с 16 гигабайтами памяти на такую же модель, но уже с 32 гигабайтами. Для этого нужно принести свое устройство в сервис, доказать, что поломка случилась по вине производителя, и тогда клиенту выдадут совершенно новый смартфон.
Судя по всему, Apple решилась на такую авантюру из-за отсутствия на складах iPhone 5с с 16 гигабайтами памяти. Данная модель увидела мир в 2013 году, и стала бюджетной альтернативой iPhone 5s. Устройство имело корпус из пластика, а не металла, и было не таким производительным, как iPhone 5s.
Тем временем, пишут в Сети инсайдеры, Apple в марте презентует новые устройства, но какие – пока что неизвестно.
Согласно полученному распоряжению, в официальных центрах будут обмениваться iPhone 5с с 16 гигабайтами памяти на такую же модель, но уже с 32 гигабайтами. Для этого нужно принести свое устройство в сервис, доказать, что поломка случилась по вине производителя, и тогда клиенту выдадут совершенно новый смартфон.
Судя по всему, Apple решилась на такую авантюру из-за отсутствия на складах iPhone 5с с 16 гигабайтами памяти. Данная модель увидела мир в 2013 году, и стала бюджетной альтернативой iPhone 5s. Устройство имело корпус из пластика, а не металла, и было не таким производительным, как iPhone 5s.
Тем временем, пишут в Сети инсайдеры, Apple в марте презентует новые устройства, но какие – пока что неизвестно.
Автор: Вера Антонова