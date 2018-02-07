Самую экстремальную версию Ford Ranger рассекретили до премьеры
В Сети до премьеры появились официальные фотографии экстремальной версии пикапа Ford Ranger новой генерации. От обычного транспортного средства автомобиль отличается большими колесными дисками, видоизмененной радиаторной решеткой и расширенными арками.
Под капотом спецверсии Ford Ranger Raptor будет установлен 2-литровый турбодизель. Ожидается, что мощность силового агрегата будет больше, чем в стандартной модификации. Также существует версия, что новинка будет укомплектована 2,7-литровым движком на 300 лошадиных сил. Мотор будет осуществлять работу совместно с 10-ступенчатым «автоматом».
Пикап Ford Ranger Raptor получит модернизированную подвеску с особыми опциями, более производительные тормозные механизмы и усиленную защиту нижней части кузова. Модель будет собираться на мощностях завода в Мичигане. Продажи модели начнутся в конце нынешнего года.
Стандартную версию Ranger показали в рамках автошоу в Детройте. На рынке США автомобиль предлагается с 2,3-литровым бензиновым турбодвижком с четырьмя цилиндрами. Работа силового агрегата осуществляется вместе с 10-диапазонной АКПП.
Под капотом спецверсии Ford Ranger Raptor будет установлен 2-литровый турбодизель. Ожидается, что мощность силового агрегата будет больше, чем в стандартной модификации. Также существует версия, что новинка будет укомплектована 2,7-литровым движком на 300 лошадиных сил. Мотор будет осуществлять работу совместно с 10-ступенчатым «автоматом».
Пикап Ford Ranger Raptor получит модернизированную подвеску с особыми опциями, более производительные тормозные механизмы и усиленную защиту нижней части кузова. Модель будет собираться на мощностях завода в Мичигане. Продажи модели начнутся в конце нынешнего года.
Стандартную версию Ranger показали в рамках автошоу в Детройте. На рынке США автомобиль предлагается с 2,3-литровым бензиновым турбодвижком с четырьмя цилиндрами. Работа силового агрегата осуществляется вместе с 10-диапазонной АКПП.
Автор: Валерия Орлова