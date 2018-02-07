Россияне просят президента защитить их от действий Агентства по страхованию вкладов
В стране проходит кампания по сбору подписей россиян под обращением к президенту страны. В обращении люди просят защитить вкладчиков от действий Центрабанка, а также подконтрольного ему Агентства по страхованию вкладов. Участие в сборе подписей принимает и «Союз вкладчиков России».
Мотивом для кампании послужило то, что АСВ с разрешения Центробанка подает в суд и выигрывает дела против вкладчиков банков, снявших средства со счетов незадолго до краха финансовых учреждений. Агентство по страхованию вкладов требует от людей вернуть деньги в ликвидированные банки, при этом не заботясь о том, остались ли у ответчиков выведенные средства, пишет dni.ru
После появления первых пострадавших от таких судебных нападок, в крупных городах начался сбор подписей под обращением к президенту страны. Оставить свою подпись и поддержать находящихся в сложной ситуации вкладчиков может любой неравнодушный.
Как отметил глава Союза вкладчиков России Николай Николаев, данные действия ЦБ и АСВ являются противоправными. Ситуация, по его мнению, касается всех, так как опасность может быть актуальной для вкладчиков любых банков. По словам Николаева, инициаторы данных действий должны понести ответственность.
С Николаевым согласен и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Как он отметил в интервью «КоммерсантЪ», АСВ в своих действиях переходят все границы и подрывают доверие к банковской системе России. Граждане, опасаясь за свои деньги, по словам эксперта, просто откажутся хранить их в отечественных банках.
В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с призывом разобраться в правомерности действий Агентства по страхованию вкладов.
«АСВ выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций - обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков», - заявил Нилов.
Напомним, что «Союз вкладчиков России» возник на волне протестов после отзыва лицензии у банка «Югра». Одной из целей организации является возврат лицензии данному частному банку.
Мотивом для кампании послужило то, что АСВ с разрешения Центробанка подает в суд и выигрывает дела против вкладчиков банков, снявших средства со счетов незадолго до краха финансовых учреждений. Агентство по страхованию вкладов требует от людей вернуть деньги в ликвидированные банки, при этом не заботясь о том, остались ли у ответчиков выведенные средства, пишет dni.ru
После появления первых пострадавших от таких судебных нападок, в крупных городах начался сбор подписей под обращением к президенту страны. Оставить свою подпись и поддержать находящихся в сложной ситуации вкладчиков может любой неравнодушный.
Как отметил глава Союза вкладчиков России Николай Николаев, данные действия ЦБ и АСВ являются противоправными. Ситуация, по его мнению, касается всех, так как опасность может быть актуальной для вкладчиков любых банков. По словам Николаева, инициаторы данных действий должны понести ответственность.
С Николаевым согласен и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Как он отметил в интервью «КоммерсантЪ», АСВ в своих действиях переходят все границы и подрывают доверие к банковской системе России. Граждане, опасаясь за свои деньги, по словам эксперта, просто откажутся хранить их в отечественных банках.
В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с призывом разобраться в правомерности действий Агентства по страхованию вкладов.
«АСВ выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций - обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков», - заявил Нилов.
Напомним, что «Союз вкладчиков России» возник на волне протестов после отзыва лицензии у банка «Югра». Одной из целей организации является возврат лицензии данному частному банку.
Автор: Роман