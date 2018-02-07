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exclusive / Экономика

Россияне просят президента защитить их от действий Агентства по страхованию вкладов
В стране проходит кампания по сбору подписей россиян под обращением к президенту страны. В обращении люди просят защитить вкладчиков от действий Центрабанка, а также подконтрольного ему Агентства по страхованию вкладов. Участие в сборе подписей принимает и «Союз вкладчиков России».

Мотивом для кампании послужило то, что АСВ с разрешения Центробанка подает в суд и выигрывает дела против вкладчиков банков, снявших средства со счетов незадолго до краха финансовых учреждений. Агентство по страхованию вкладов требует от людей вернуть деньги в ликвидированные банки, при этом не заботясь о том, остались ли у ответчиков выведенные средства, пишет dni.ru

После появления первых пострадавших от таких судебных нападок, в крупных городах начался сбор подписей под обращением к президенту страны. Оставить свою подпись и поддержать находящихся в сложной ситуации вкладчиков может любой неравнодушный.

Как отметил глава Союза вкладчиков России Николай Николаев, данные действия ЦБ и АСВ являются противоправными. Ситуация, по его мнению, касается всех, так как опасность может быть актуальной для вкладчиков любых банков. По словам Николаева, инициаторы данных действий должны понести ответственность.
Россияне просят президента защитить их от действий Агентства по страхованию вкладов

С Николаевым согласен и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Как он отметил в интервью «КоммерсантЪ», АСВ в своих действиях переходят все границы и подрывают доверие к банковской системе России. Граждане, опасаясь за свои деньги, по словам эксперта, просто откажутся хранить их в отечественных банках.

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с призывом разобраться в правомерности действий Агентства по страхованию вкладов.

«АСВ выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций - обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков», - заявил Нилов.

Напомним, что «Союз вкладчиков России» возник на волне протестов после отзыва лицензии у банка «Югра». Одной из целей организации является возврат лицензии данному частному банку.

Автор: Роман
Сегодня, 15:54
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