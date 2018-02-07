В сеть случайно попали фото флагмана НТС U12 с до премьерного показа в Тайване
Руководство известной компании по производству телефонов НТС, большой промежуток времени уделило созданию новой флагманской модели U12, анонсированной раньше времени. Поскольку публичная презентация нового гаджета планировалась на конец февраля, и по задумке представителей должна была пройти на выставке MWC 2018 в Барселоне, в сеть интернет фото флагмана попали случайно.
То есть, будучи на очередном собрании, посвященном Taiwan 5G Industry Alliance, одному из поклонников смартфонов удалось сделать фото модели U12, а после опубликовать в социальную сеть Twitter.
По мнению инсайдера Эвана Бласса, на фотографиях выложенных в Сеть, на самом деле заснят флагман НТС U12, вторым названием которого является Imagine.
Достоверная информация о параметрах новинки еще не известна. По слухам смартфон будет оснащен экраном SuperLCD6 в 6 дюймов без рамок на 2880 х 1440 Мп, оперативкой на 6 Гбайт и инновационным процессором Qualcomm Snapdragon 845. Защита для корпуса смартфона выполнена по стандартам IP68.
То есть, будучи на очередном собрании, посвященном Taiwan 5G Industry Alliance, одному из поклонников смартфонов удалось сделать фото модели U12, а после опубликовать в социальную сеть Twitter.
По мнению инсайдера Эвана Бласса, на фотографиях выложенных в Сеть, на самом деле заснят флагман НТС U12, вторым названием которого является Imagine.
Достоверная информация о параметрах новинки еще не известна. По слухам смартфон будет оснащен экраном SuperLCD6 в 6 дюймов без рамок на 2880 х 1440 Мп, оперативкой на 6 Гбайт и инновационным процессором Qualcomm Snapdragon 845. Защита для корпуса смартфона выполнена по стандартам IP68.
Автор: Богданова Ярослава