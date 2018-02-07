Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018
exclusive / Технологии / Важно

В сеть случайно попали фото флагмана НТС U12 с до премьерного показа в Тайване
Руководство известной компании по производству телефонов НТС, большой промежуток времени уделило созданию новой флагманской модели U12, анонсированной раньше времени. Поскольку публичная презентация нового гаджета планировалась на конец февраля, и по задумке представителей должна была пройти на выставке MWC 2018 в Барселоне, в сеть интернет фото флагмана попали случайно.

В сеть случайно попали фото флагмана НТС U12 с до премьерного показа в Тайване


То есть, будучи на очередном собрании, посвященном Taiwan 5G Industry Alliance, одному из поклонников смартфонов удалось сделать фото модели U12, а после опубликовать в социальную сеть Twitter.

По мнению инсайдера Эвана Бласса, на фотографиях выложенных в Сеть, на самом деле заснят флагман НТС U12, вторым названием которого является Imagine.

Достоверная информация о параметрах новинки еще не известна. По слухам смартфон будет оснащен экраном SuperLCD6 в 6 дюймов без рамок на 2880 х 1440 Мп, оперативкой на 6 Гбайт и инновационным процессором Qualcomm Snapdragon 845. Защита для корпуса смартфона выполнена по стандартам IP68.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 16:03
Читайте также
Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег
Россияне просят президента защитить их от
Арсений Яценюк призвал США к жёсткой реакции на
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении
В США пес случайно поджег дом, воруя блины
Рубль снижается к доллару и евро
«Газпром» устроила определённая Стокгольмским
СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
СМИ: В России можно будет снимать наличные через
Добавление комментария
Последние новости
07.02, 18:22 В Москве неизвестные напали на ведущего программы
07.02, 18:11 Ученые: Челябинский метеорит прилетел на Землю "с Марса"
07.02, 18:00 Интимные фото Дженнифер Лоуренс в очередной раз попали в
07.02, 17:47 В Москве женщина в "Пятерочке" избила охранника
07.02, 17:38 Илон Маск забыл свой кошелек в запущенной в космос машине
07.02, 17:27 Евгений Парфенов: Виталине Цымбалюк-Романовской грозит
07.02, 17:18 Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег аллергию
07.02, 17:07 На Ставрополье у реки обнаружили труп пропавшего мужчины
07.02, 16:56 Кайли Дженнер показала на снимке новорожденную дочь
07.02, 16:45 Telegram разрешил сайтам авторизировать пользователей
07.02, 16:36 Ольга Бузова после наращивания волос стала похожа на
07.02, 16:28 В Китае испытали первый в мире пассажирский беспилотник
07.02, 16:27 В Подмосковье мужчина одним ударом убил работника
07.02, 16:19 В Тверской области СК проверяет питомник с 160
07.02, 16:14 Анастасия Волочкова решила заняться своей фигурой и
07.02, 16:03 В сеть случайно попали фото флагмана НТС U12 с до
07.02, 15:54 Россияне просят президента защитить их от действий
07.02, 15:54 Самую экстремальную версию Ford Ranger рассекретили до
07.02, 15:45 Эштон Кутчер отмечает 40-летний юбилей
07.02, 15:36 Kia Sorento Prime - достойный представитель топового