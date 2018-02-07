Анастасия Волочкова решила заняться своей фигурой и сбросить лишний вес
Известная балерина Анастасия Волочкова решила заняться своей фигурой и сбросить лишний вес. Своими достижениями она будет делиться на странице в Instagram.
Некоторые пользователи Сети критикуют балерину за несоответствие формы балетным стандартам. До этого она не предпринимала никаких шагов для изменения ситуации. Недавно в Instagram появилось видео, на котором Волочкова с тренером в спортивном зале выполняет достаточно сложные упражнения.
Некоторые связали это событие с появлением в жизни балерины нового кавалера, которого, как она сама призналась, зовут Михаил. Преданные фанаты ждут скорейших положительных изменений во внешности своего кумира.
Некоторые пользователи Сети критикуют балерину за несоответствие формы балетным стандартам. До этого она не предпринимала никаких шагов для изменения ситуации. Недавно в Instagram появилось видео, на котором Волочкова с тренером в спортивном зале выполняет достаточно сложные упражнения.
Некоторые связали это событие с появлением в жизни балерины нового кавалера, которого, как она сама призналась, зовут Михаил. Преданные фанаты ждут скорейших положительных изменений во внешности своего кумира.
Автор: Северов Андрей