В Китае испытали первый в мире пассажирский беспилотник
В Китае успешно протестировали первый в мире беспилотник, предназначенный для перевозки пассажиров. Новинка получила название EHang 184 и пока что способна перевезти только 1 человека.
Создатель беспилотника Ху Хуанчжи, глава компании EHang, сообщил, что в нем может находиться только 1 человек, вес которого не более 100 килограммов. При этом разработке не нужен пилот, а управление осуществляется с Земли. На данный момент, говорят эксперты, невозможно создать летательный аппарат, который был бы способен преодолевать десятки километров из-за того, что еще не придуманы легкие и мощные аккумуляторные батареи.
EHang 184 не поднимается выше 500 километров и способен двигаться на скорости не более 100 километров в час.
Создатель беспилотника Ху Хуанчжи, глава компании EHang, сообщил, что в нем может находиться только 1 человек, вес которого не более 100 килограммов. При этом разработке не нужен пилот, а управление осуществляется с Земли. На данный момент, говорят эксперты, невозможно создать летательный аппарат, который был бы способен преодолевать десятки километров из-за того, что еще не придуманы легкие и мощные аккумуляторные батареи.
EHang 184 не поднимается выше 500 километров и способен двигаться на скорости не более 100 километров в час.
Автор: Вера Антонова