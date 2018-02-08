Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018
exclusive / Общество / Важно

Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила ТОП самых красивых людей в мире
ТОП самых красивых людей в мире возглавила спортивная журналистка Мелиса Терье. По словам экспертов, знаменитость, популярная во Франции, вполне может дать фору многим селебрити.

Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила ТОП самых красивых людей в мире


Терье в 2006 году стала дипломированным журналистом, после чего ее пригласили на работу на местный телеканал. Тогда же представители СМИ признали ее самым красивым репортером знаменитости. Кроме этого, она обладает титулом наиболее сексуальной ведущей по версии мужского журнала Maxim. На данный момент Терье состоит в официальном браке с франзуским актером Жамелем Деббузом.

На второй позиции оказался врач Михаил Варшавски, он родился в России, но уже долгое время проживает на территории США. На страницу медика в соцсети Instagram подписаны свыше двух миллионов юзеров. В январе он выступил инициатором проекта, целью которого является оказание помощи больным детям. Мужчина встречался с «Мисс Вселенной-2015» Пией Вуртцбах.

Тройку лидеров замкнула королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Она по праву является иконой стиля, поскольку ни разу не вышли в свет дважды в одном и том же наряде. Сама же монархиня считает себя арабской женщиной, а их красота ценится во всем мире.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 02:31
Читайте также
Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила
Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег
Россияне просят президента защитить их от
Арсений Яценюк призвал США к жёсткой реакции на
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении
В США пес случайно поджег дом, воруя блины
Рубль снижается к доллару и евро
«Газпром» устроила определённая Стокгольмским
СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
Добавление комментария
Последние новости
08.02, 06:31 Мадонна продемонстрировала на видео массаж лица «вилками»
08.02, 06:01 Apple запатентовала рисующий в воздухе стилус
08.02, 05:31 В Сети рассекретили до премьеры новый внедорожник Kia
08.02, 05:01 Наталья Рудова забыла надеть бюстгальтер под
08.02, 04:31 Хромбук CTL J41 получит 8 ГБ ОЗУ и процессор Intel
08.02, 04:01 Tesla Model X стал первым электромобилем, пересекшим
08.02, 03:31 У жены композитора Алексея Малахова случился рецидив
08.02, 03:01 Геоинженеры предложили окружить тающие ледники подводной
08.02, 02:31 Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила ТОП
08.02, 02:01 Apple заменит iPhone 5c на новый с большей памятью без
08.02, 01:31 Ученые разработали электронные «татуировки» для продуктов
08.02, 01:01 Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек i20
08.02, 00:31 Первая фотомодель с витилиго Винни Харлоу показала
08.02, 00:01 Ученые доказали существование новой формы льда
07.02, 23:31 Jaguar возрождает легендарную модель D-Type
07.02, 23:01 Молодая жена Константина Эрнста показала семейный снимок
07.02, 22:31 NASA: Северо-западный ветер негативно повлиял на циклон
07.02, 22:01 Kia в Индии представила новую модель кроссовера SP
07.02, 21:31 Учёные: Человечество находится под постоянным «вирусным
07.02, 21:31 Сергей Жуков удивил фанатов ярким снимком с