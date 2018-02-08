Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила ТОП самых красивых людей в мире
ТОП самых красивых людей в мире возглавила спортивная журналистка Мелиса Терье. По словам экспертов, знаменитость, популярная во Франции, вполне может дать фору многим селебрити.
Терье в 2006 году стала дипломированным журналистом, после чего ее пригласили на работу на местный телеканал. Тогда же представители СМИ признали ее самым красивым репортером знаменитости. Кроме этого, она обладает титулом наиболее сексуальной ведущей по версии мужского журнала Maxim. На данный момент Терье состоит в официальном браке с франзуским актером Жамелем Деббузом.
На второй позиции оказался врач Михаил Варшавски, он родился в России, но уже долгое время проживает на территории США. На страницу медика в соцсети Instagram подписаны свыше двух миллионов юзеров. В январе он выступил инициатором проекта, целью которого является оказание помощи больным детям. Мужчина встречался с «Мисс Вселенной-2015» Пией Вуртцбах.
Тройку лидеров замкнула королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Она по праву является иконой стиля, поскольку ни разу не вышли в свет дважды в одном и том же наряде. Сама же монархиня считает себя арабской женщиной, а их красота ценится во всем мире.
Терье в 2006 году стала дипломированным журналистом, после чего ее пригласили на работу на местный телеканал. Тогда же представители СМИ признали ее самым красивым репортером знаменитости. Кроме этого, она обладает титулом наиболее сексуальной ведущей по версии мужского журнала Maxim. На данный момент Терье состоит в официальном браке с франзуским актером Жамелем Деббузом.
На второй позиции оказался врач Михаил Варшавски, он родился в России, но уже долгое время проживает на территории США. На страницу медика в соцсети Instagram подписаны свыше двух миллионов юзеров. В январе он выступил инициатором проекта, целью которого является оказание помощи больным детям. Мужчина встречался с «Мисс Вселенной-2015» Пией Вуртцбах.
Тройку лидеров замкнула королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Она по праву является иконой стиля, поскольку ни разу не вышли в свет дважды в одном и том же наряде. Сама же монархиня считает себя арабской женщиной, а их красота ценится во всем мире.
Автор: Валерия Орлова