В Тверской области СК проверяет питомник с 160 голодающими хаски
В Тверской области зоозащитники пытаются привлечь внимание властей к питомнику, в котором живут около 160 измученных хаски, маламутов, спортивных метисов. Сейчас СК проверяет информацию о зверинце.
Зоозащитники побывали в питомнике и поговорили с хозяевами. Владелец приюта сообщил, что не отдаст никому животных, так как иногда они участвуют в гонках на упряжках и он сдает собак в аренду для фотосессий и так далее. Почти все хаски, при нормальном весе в 23-27 килограммов, весят не более 15 килограммов. Это говорит о том, что псы едят очень мало и все время находятся взаперти.
Горожане, которые не равнодушны к такой ситуации, уже обратились в Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Росприроднадзор, но от ведомств пока не поступало никаких комментариев на этот счет. СК занялся проверкой питомника.
Зоозащитники побывали в питомнике и поговорили с хозяевами. Владелец приюта сообщил, что не отдаст никому животных, так как иногда они участвуют в гонках на упряжках и он сдает собак в аренду для фотосессий и так далее. Почти все хаски, при нормальном весе в 23-27 килограммов, весят не более 15 килограммов. Это говорит о том, что псы едят очень мало и все время находятся взаперти.
Горожане, которые не равнодушны к такой ситуации, уже обратились в Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Росприроднадзор, но от ведомств пока не поступало никаких комментариев на этот счет. СК занялся проверкой питомника.
Автор: Вера Антонова