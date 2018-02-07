В Подмосковье мужчина одним ударом убил работника сервиса за отказ мыть BMW
В Подмосковье мужчина с помощью одного удара убил работника автосервиса за то, что тот отказался мыть его автомобиль BMW. Инцидент произошел в ночь на среду, 7 февраля, около трёх часов ночи в Ступино. Сведения подтвердили в столичном управлении МВД.
По имеющимся данным, 24-летний водитель и его друг заехали на автомойку, но ее сотрудники в этот момент спали. Автомобилиста возмутила эта ситуация, поэтому он стал инициатором словесной перепалки. Однако впоследствии ссора переросла в драку, в ходе которой владелец иномарки нанес ранения двум сотрудником автомойки. Один из них при падении ударился головой и потерял сознание. На место инцидента оперативно прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего, но в больнице он скончался.
В процессе проведения предварительной проверки правоохранители установили, что злоумышленник был неоднократно судим за совершение кражи. В отношении него возбуждено нового уголовное делопроизводство. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
По имеющимся данным, 24-летний водитель и его друг заехали на автомойку, но ее сотрудники в этот момент спали. Автомобилиста возмутила эта ситуация, поэтому он стал инициатором словесной перепалки. Однако впоследствии ссора переросла в драку, в ходе которой владелец иномарки нанес ранения двум сотрудником автомойки. Один из них при падении ударился головой и потерял сознание. На место инцидента оперативно прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего, но в больнице он скончался.
В процессе проведения предварительной проверки правоохранители установили, что злоумышленник был неоднократно судим за совершение кражи. В отношении него возбуждено нового уголовное делопроизводство. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
Автор: Валерия Орлова