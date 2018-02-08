У жены композитора Алексея Малахова случился рецидив рака мозга
Алексей Малахов, известный композитор, обратился к поклонникам за помощью. У его любимой супруги случился рецидив рака головного мозга.
Малахов обратился ко всем неравнодушным поклонникам и коллегам, попросив о помощи. У супруги артиста диагностировали сложное заболевание еще 5 лет назад, тогда родственники приложили все усилия, чтобы спасти жизнь Светланы. Сначала она лечилась в Киеве, а потом отправилась к медикам в Рим, Италия.
Композитор рассказал, что сейчас у любимой случился рецидив и ей придется пройти долгий путь к выздоровлению. Таких больших денег у семьи нет, поэтому они просят всех, у кого есть возможность, помочь. Алексей Малахов обещает отчитаться о каждом потраченном рубле. На зов о помощи откликнулся Филипп Киркоров. Он сделал репост данной записи к себе на страницу.
Малахов обратился ко всем неравнодушным поклонникам и коллегам, попросив о помощи. У супруги артиста диагностировали сложное заболевание еще 5 лет назад, тогда родственники приложили все усилия, чтобы спасти жизнь Светланы. Сначала она лечилась в Киеве, а потом отправилась к медикам в Рим, Италия.
Композитор рассказал, что сейчас у любимой случился рецидив и ей придется пройти долгий путь к выздоровлению. Таких больших денег у семьи нет, поэтому они просят всех, у кого есть возможность, помочь. Алексей Малахов обещает отчитаться о каждом потраченном рубле. На зов о помощи откликнулся Филипп Киркоров. Он сделал репост данной записи к себе на страницу.
Автор: Вера Антонова