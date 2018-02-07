Ольга Бузова после наращивания волос стала похожа на Костенко
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова после смены имиджа стала похожей на новую супругу своего бывшего мужа Анастасию Костенко. На этот раз звезда «Дома-2» решила нарастить волосы, но при этом оставить темный цвет. Соответствуюущий снимок обнародован в Instagram.
Преподнесла новый образ Бузова странным образом. Она опубликовала фотографию, на которой предстала с обнаженным животом, также на ней были видны трусы знаменитости. Кроме этого, знаменитость намекнула, что является свободной для каких-либо отношений. Бузова спросила у подписчиков: «И кому такая красавица достанется?».
Пока певица находилась в салоне красоты, она не переставала снимать «Истории». В них звезда скандальной телестройки жаловалась, что ей не дарят цветы, никто не заботится о ней, не следит за питанием. После публикации таких видео поклонники поинтересовались, неужели этого всего не делает Тимур Батрутдинов, с которым артистка без стеснения флиртует.
Фолловеры не смогли пройти мимо того факта, что после изменения имиджа Бузова стала походить на Анастасию Костенко. Год назад общественность говорила, что и цвет волос знаменитость изменила, узнав, что Дмитрий Тарасов завел отношения с брюнеткой.
Преподнесла новый образ Бузова странным образом. Она опубликовала фотографию, на которой предстала с обнаженным животом, также на ней были видны трусы знаменитости. Кроме этого, знаменитость намекнула, что является свободной для каких-либо отношений. Бузова спросила у подписчиков: «И кому такая красавица достанется?».
Пока певица находилась в салоне красоты, она не переставала снимать «Истории». В них звезда скандальной телестройки жаловалась, что ей не дарят цветы, никто не заботится о ней, не следит за питанием. После публикации таких видео поклонники поинтересовались, неужели этого всего не делает Тимур Батрутдинов, с которым артистка без стеснения флиртует.
Фолловеры не смогли пройти мимо того факта, что после изменения имиджа Бузова стала походить на Анастасию Костенко. Год назад общественность говорила, что и цвет волос знаменитость изменила, узнав, что Дмитрий Тарасов завел отношения с брюнеткой.
Автор: Валерия Орлова