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Tesla Model X стал первым электромобилем, пересекшим Сахару
Впервые автомобиль на электрической тяге проехал всю пустыню Сахара и им стал SUV Tesla Model X. Кроссовер участвовал в ралли из Будапешта в Бамако.

Tesla Model X стал первым электромобилем, пересекшим Сахару


Команда «Team Tesla Powered by RWE» в общей сложности проехала 8,6 тыс. км., это расстояние они покорили за две недели. В дороге электромобилю помогала «заправляться» техническая команда с фургоном, в котором находился бензиновый генератор. Иногда получалось заряжаться от обычной электросети, но не каждая стандартная сеть выдержит соответствующую нагрузку. Команде повезло в Марокко, где оказалась специальная заправка для машин Tesla, установленная местными владельцами этих автомобилей.

Команда делилась подробностями на своей странице в Facebook.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 04:01
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