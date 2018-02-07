Telegram разрешил сайтам авторизировать пользователей через мессенджер
Telegram разрешил сайтам проводить авторизацию пользователей через мессенджер. Об этом стало известно во вторник.
Виджет называется Telegram Login. Его можно добавить на любой сайт в Интернете. С его помощью пользователь сможет авторизоваться через мессенджер без лишних действий. Для этого клиенту нужно будет ввести свой номер телефона и полученный в СМС код, при этом на сайте будет высвечиваться только имя и фото профиля в Telegram.
Кроме того, для Android-смартфонов в приложении появился новый раздел, в котором выписан перечень всех сайтов, на которых можно авторизоваться через мессенджер, избегая длинную процедуру регистрации.
Стоит сказать, что ранее Telegram сообщил о проведении первичного размещения токенов. Таким образом руководство мессенджера собиралось привлечь 1,2 миллиарда долларов.
Виджет называется Telegram Login. Его можно добавить на любой сайт в Интернете. С его помощью пользователь сможет авторизоваться через мессенджер без лишних действий. Для этого клиенту нужно будет ввести свой номер телефона и полученный в СМС код, при этом на сайте будет высвечиваться только имя и фото профиля в Telegram.
Кроме того, для Android-смартфонов в приложении появился новый раздел, в котором выписан перечень всех сайтов, на которых можно авторизоваться через мессенджер, избегая длинную процедуру регистрации.
Стоит сказать, что ранее Telegram сообщил о проведении первичного размещения токенов. Таким образом руководство мессенджера собиралось привлечь 1,2 миллиарда долларов.
Автор: Вера Антонова