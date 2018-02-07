Кайли Дженнер показала на снимке новорожденную дочь Сторми
Кайли Дженнер, младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян, показала фото новорожденной дочери, которую назвала Сторми. Снимок малышки молодая мама обнародовала в своём профиле в социальной сети Instagram.
20-летняя Дженнер стала мамой в первый раз 1 февраля, однако о пополнении в семье сообщила три дня спустя. Знаменитость не стала скрывать от поклонников, как назвала дочь, подписав публикацию: «Сторми». На обнародованном фото девочки, крепко ухватившаяся за мамин палец, запечатлена спящей. Фолловеры пришли в восторг от новорожденной.
Прошлой осенью появились слухи о беременности Кайли Дженнер. Догадки общественности подтвердил отец владелицы косметического бренда Кейтлин Дженнер. Став дедушкой, он обнародовал детское фото своей дочери и сообщил, что у нее родилась девочка. Теперь мужчина не может дождаться, когда малышка вырастет.
Кайли Дженнер забеременела от своего 25-летнего возлюбленного, рэпера Трэвиса Скотта. Родители знаменитости не сразу приняли его в семью. Сама же сестра Кардашьян долгое время не комментировала слухи о своем интересном положении. Для этого она не выходила из дома, чтобы не попасться на глаза журналистам.
20-летняя Дженнер стала мамой в первый раз 1 февраля, однако о пополнении в семье сообщила три дня спустя. Знаменитость не стала скрывать от поклонников, как назвала дочь, подписав публикацию: «Сторми». На обнародованном фото девочки, крепко ухватившаяся за мамин палец, запечатлена спящей. Фолловеры пришли в восторг от новорожденной.
Прошлой осенью появились слухи о беременности Кайли Дженнер. Догадки общественности подтвердил отец владелицы косметического бренда Кейтлин Дженнер. Став дедушкой, он обнародовал детское фото своей дочери и сообщил, что у нее родилась девочка. Теперь мужчина не может дождаться, когда малышка вырастет.
Кайли Дженнер забеременела от своего 25-летнего возлюбленного, рэпера Трэвиса Скотта. Родители знаменитости не сразу приняли его в семью. Сама же сестра Кардашьян долгое время не комментировала слухи о своем интересном положении. Для этого она не выходила из дома, чтобы не попасться на глаза журналистам.
Автор: Валерия Орлова