На Ставрополье у реки обнаружили труп пропавшего мужчины
Двое мужчин из Ставрополья, отправившиеся на рыбалку на реку Большой Зеленчук, обнаружили на берегу труп человека средних лет. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибшим оказался разыскиваемый родственниками житель города Невинномысск, расположенного недалеко от места инцидента.
Спасатели региона получили сообщение о найденном трупе во вторник, 6 февраля. Родные погибшего мужчины подали заявление о его розыске 4-мя днями ранее. Предполагается, житель Невинномысска утонул в реке, предварительная причина смерти – белая асфиксия, то есть состояние, при котором несколько капель воды попали в трахею либо бронхи и спровоцировали рефлекторную остановку дыхания и прекращение работы сердца.
На данный момент эксперты выясняют точные обстоятельства гибели человека.
Ранее на Ставрополе во время охоты отец случайно застрелил сына.
Спасатели региона получили сообщение о найденном трупе во вторник, 6 февраля. Родные погибшего мужчины подали заявление о его розыске 4-мя днями ранее. Предполагается, житель Невинномысска утонул в реке, предварительная причина смерти – белая асфиксия, то есть состояние, при котором несколько капель воды попали в трахею либо бронхи и спровоцировали рефлекторную остановку дыхания и прекращение работы сердца.
На данный момент эксперты выясняют точные обстоятельства гибели человека.
Ранее на Ставрополе во время охоты отец случайно застрелил сына.
Автор: Воробьева Алина