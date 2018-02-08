Наталья Рудова забыла надеть бюстгальтер под обтягивающее платье
Наталья Рудова опубликовала в Сети откровенное видео, снятое в снежном Петербурге. Актриса забыла надеть бюстгальтер под обтягивающее белое платье.
В ролике Рудова игриво позирует перед камерой, стоя на балконе на фоне архитектуры Петербурга. Актриса вышла на снег босой, еще и без белья, заметили фолловеры. Таким образом фанаты без труда увидели грудь знаменитости, и это ее, судя по всему, никак не смутило.
Некоторых подписчиков Рудовой такой момент несколько обескуражил. Фанаты уверены, что актрисе стоит быть сдержаннее и не демонстрировать свои прелести всем подряд. Также некоторые решили спросить, не беременна ли звезда Instagram, так как люди на видео даже рассмотрели якобы округлившийся животик.
В ролике Рудова игриво позирует перед камерой, стоя на балконе на фоне архитектуры Петербурга. Актриса вышла на снег босой, еще и без белья, заметили фолловеры. Таким образом фанаты без труда увидели грудь знаменитости, и это ее, судя по всему, никак не смутило.
Некоторых подписчиков Рудовой такой момент несколько обескуражил. Фанаты уверены, что актрисе стоит быть сдержаннее и не демонстрировать свои прелести всем подряд. Также некоторые решили спросить, не беременна ли звезда Instagram, так как люди на видео даже рассмотрели якобы округлившийся животик.
Автор: Вера Антонова