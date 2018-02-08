Хромбук CTL J41 получит 8 ГБ ОЗУ и процессор Intel Apollo Lake
Компания CTL решила расширить свой ассортимент ПК, работающих на базе Chrome OS. В скором времени на рынке появится ноутбук с обозначением J41.
Прежде всего, лэптоп рассчитан на учащихся, он обладает усиленным исполнением: устройству абсолютно не страшны падение с высоты, составляющей 70 см, клавиатура же имеет защиту от попадания влаги.
Размер экрана CTL J41 составляет 11,6 дюйма, однако о его разрешении пока ничего не говорится. Производитель предложит потенциальным покупателям версии, обладающие поддержкой сенсорного управления. У пользователей появится возможность открывать на 180 градусов крышку с дисплеем лэптопа.
Аппаратной основой новинки выступает процессор Intel Apollo Lake на 2 ядра и графическим ускорителем HD Graphics 500. Если говорить о номинальной тактовой частоте, то она составляет 1,1 ГГц. Также возможна вариация Celeron N3350 и Celeron N3450 с аналогичными параметрами.
Величина ОЗУ в зависимости от комплектации CTL J41 составляет 4 или 8 Гб, флеш-модуля – 16 или 32 Гб. Ноутбук имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth, слот под microSD, камеру с HD-видео, по два порта для USB Type-C, а также USB 3.0.
Прежде всего, лэптоп рассчитан на учащихся, он обладает усиленным исполнением: устройству абсолютно не страшны падение с высоты, составляющей 70 см, клавиатура же имеет защиту от попадания влаги.
Размер экрана CTL J41 составляет 11,6 дюйма, однако о его разрешении пока ничего не говорится. Производитель предложит потенциальным покупателям версии, обладающие поддержкой сенсорного управления. У пользователей появится возможность открывать на 180 градусов крышку с дисплеем лэптопа.
Аппаратной основой новинки выступает процессор Intel Apollo Lake на 2 ядра и графическим ускорителем HD Graphics 500. Если говорить о номинальной тактовой частоте, то она составляет 1,1 ГГц. Также возможна вариация Celeron N3350 и Celeron N3450 с аналогичными параметрами.
Величина ОЗУ в зависимости от комплектации CTL J41 составляет 4 или 8 Гб, флеш-модуля – 16 или 32 Гб. Ноутбук имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth, слот под microSD, камеру с HD-видео, по два порта для USB Type-C, а также USB 3.0.
Автор: Валерия Орлова