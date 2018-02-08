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В Сети рассекретили до премьеры новый внедорожник Kia Sportage
Обнародована информация и эксклюзивные фото доступного кроссовера Kia Sportage нового поколения. Известно, что официальное представление автомобиля начнется с апреля этого года в Пекине.

В Сети рассекретили до премьеры новый внедорожник Kia Sportage


Кроссовер рассчитан на рынок Китая и будет считаться будущим поколением Kia Sportage и как бюджетный вариант Kia KX5 (для российского рынка Sportage нового поколения). Занимательно, что по такому же принципу работают китайские посредники реализуют новый Hyundai Yucson и бюджетный Hyundai ix35, который был недавно усовершенствован. Линейка корейского автопроизводства Kia Sportage по характеристикам будет уступать Kia KX5. Производство кроссовера начнется в обоюдной работе заводов Kia и Dongfeng.

Что касается внедорожника Kia NP, его выпуск пришелся на осень 2017-го года. Китайский Sportage собран на одинаковой основе с новинкой Hyundai ix35 и получил совершенно переделанный внешний вид. Фирменная радиаторная решетка стала увеличенной, пластмассовый обвес с расширителями арок колеса, хромированные вставки на бампере, двойную выхлопную трубу и новые фары.
Под капотом внедорожника будет установлен 2,0-литровый двигатель, работающий на бензине, так же будет доступен вариант дизельного двигателя объемом 1,4 литра. Для бензинового агрегата будет предложена механическая КПП на 6 ступеней, либо автоматическую коробку передач, а для турбодизеля 7-скоростной «автомат» с двойной сцепкой. Автомобиль имеется в двух вариантах – полноприводный и переднеприводный.

Kia Sportage 2019 теперь имеет в запасе адаптационный круиз-контроль, объединенный с системой «анти-столкновения» и дистанционного помощника парковки

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 05:31
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