Apple запатентовала рисующий в воздухе стилус
Компания Apple запатентовала стилус, способный рисовать на любой поверхности, и в воздухе тоже. Об этом пишут профильные техно-медиа.
Издание пишет, что в патенте описана ручка, в наконечнике которой встроен специальный датчик. Он вместе со специальным контролером будет отслеживать траекторию движения. Также при помощи новой разработки Apple можно будет создавать трехмерные и двухмерные изображения. К примеру, в заявке указан цилиндр, выполненный в 3D.
Стоит сказать, что у Apple уже есть стилус Pencil, который совместим только с планшетами iPad Pro, но новая разработка, описанная в патенте, кардинально отличается от него.
Издание пишет, что в патенте описана ручка, в наконечнике которой встроен специальный датчик. Он вместе со специальным контролером будет отслеживать траекторию движения. Также при помощи новой разработки Apple можно будет создавать трехмерные и двухмерные изображения. К примеру, в заявке указан цилиндр, выполненный в 3D.
Стоит сказать, что у Apple уже есть стилус Pencil, который совместим только с планшетами iPad Pro, но новая разработка, описанная в патенте, кардинально отличается от него.
Автор: Вера Антонова