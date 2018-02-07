Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег аллергию
Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, успехи России на внутригосударственном и международном уровнях вызывают «аллергию» у коллег из Запада. Министр выразил данную точку зрения в рамках конкурса «Лидеры России», проходящего в Сочи.
Сергей Лавров напомнил: Запад привык доминировать, что он и делал на протяжении многих веков. «Со входом в многополярную эпоху многие наши европейские и заокеанские коллеги стали «страдать» аллергией на успехи, которых РФ добилась как на внутреннем, так и на внешних фронтах», – отметил министр.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о переговорах Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреш.
Сергей Лавров напомнил: Запад привык доминировать, что он и делал на протяжении многих веков. «Со входом в многополярную эпоху многие наши европейские и заокеанские коллеги стали «страдать» аллергией на успехи, которых РФ добилась как на внутреннем, так и на внешних фронтах», – отметил министр.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о переговорах Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреш.
Автор: Воробьева Алина