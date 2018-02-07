Евгений Парфенов: Виталине Цымбалюк-Романовской грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество
Экс-жене Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской может грозить до 10 лет лишения свободы в соответствии со статьей УК РФ «Мошенничество». Об этом в рамках программы «Пусть говорят» сообщил адвокат народного артиста Евгений Парфенов.
Сама же пианистка заявила, что не ссорилась с супругом и не собиралась разводиться. Из дома Джигарханян ушел в ее отсутствия без объяснения всяческих причин. Цымбалюк-Романовская считает, что ее брак с культурным деятелем был довольно крепким. Она уверена, если бы Армен Борисович встретился с ней хоть на полчаса и пара бы поговорила, что ситуация сложилась бы по-другому.
В студию приходила и бывшая жена Джигарханяна Татьяна Власова. Ведущий шоу Дмитрий Борисов пытался помирить их, но они набросились друг на друга с обвинениями. По словам Власовой, «воевать» с пианисткой женщина будет до «конца своих дней».
В завершении программы «Пусть говорят» Цымбалюк-Романовская добавила, что не успокоится, пока не увидит, что ее бывший муж проживает в надлежащих условиях.
Сама же пианистка заявила, что не ссорилась с супругом и не собиралась разводиться. Из дома Джигарханян ушел в ее отсутствия без объяснения всяческих причин. Цымбалюк-Романовская считает, что ее брак с культурным деятелем был довольно крепким. Она уверена, если бы Армен Борисович встретился с ней хоть на полчаса и пара бы поговорила, что ситуация сложилась бы по-другому.
В студию приходила и бывшая жена Джигарханяна Татьяна Власова. Ведущий шоу Дмитрий Борисов пытался помирить их, но они набросились друг на друга с обвинениями. По словам Власовой, «воевать» с пианисткой женщина будет до «конца своих дней».
В завершении программы «Пусть говорят» Цымбалюк-Романовская добавила, что не успокоится, пока не увидит, что ее бывший муж проживает в надлежащих условиях.
Автор: Валерия Орлова