Илон Маск забыл свой кошелек в запущенной в космос машине
Компания SpaceX недавно протестировала сверхтяжелую версию своей ракеты Falcon, запустив ее в космос вместе с автомобилем Илона Маска. Только сейчас глава компании обнаружил, что забыл свой кошелек внутри улетевшей Tesla.
Falcon Heavy удачно стартовала с космодрома во Флориде, тестовой нагрузкой выступил личный электромобиль Tesla Илона Маска. Он долго искал кошелек дома и думал, что его просто украли. Маск проверил наличие денег на своих счетах, обзвонив банки. Перестав волноваться о своих финансах, он через несколько недель в прачечной вспомнил, что оставил его в машине.
Бизнесмен признался, что даже у такого не бедного человека потеря кошелька вызвала неприятные эмоции. Тем не менее вещь эта не такая уж и нужная, отметил Маск.
Falcon Heavy удачно стартовала с космодрома во Флориде, тестовой нагрузкой выступил личный электромобиль Tesla Илона Маска. Он долго искал кошелек дома и думал, что его просто украли. Маск проверил наличие денег на своих счетах, обзвонив банки. Перестав волноваться о своих финансах, он через несколько недель в прачечной вспомнил, что оставил его в машине.
Бизнесмен признался, что даже у такого не бедного человека потеря кошелька вызвала неприятные эмоции. Тем не менее вещь эта не такая уж и нужная, отметил Маск.
Автор: Северов Андрей