Эксперты: Обновленный Renault Duster лучше предшественника преуспеет на бездорожье
Эксперты оценили новый Renault Duster и сравнили его с предыдущей моделью. Оказывается, обновленный кроссовер лучше будет преодолевать препятствия на бездорожье, и обзаведется более стильным дизайном.
Стоит напомнить, сменивший поколение кроссовер Renault Duster показали во Франкфурте на ежегодном автосалоне в прошлом году. Журналисты отметили, что новинка действительно выглядит достаточно стильно и свежо. Много чего было добавлено в салон, в частности, речь идет о крупном экране, да и в целом отделка стала качественнее и дороже.
Существенно улучшены и вседорожные показатели Renault Duster, но техническая начинка осталась прежней. Обновленная модель авто приедет в Россию не раньше, чем через год-два.
Стоит напомнить, сменивший поколение кроссовер Renault Duster показали во Франкфурте на ежегодном автосалоне в прошлом году. Журналисты отметили, что новинка действительно выглядит достаточно стильно и свежо. Много чего было добавлено в салон, в частности, речь идет о крупном экране, да и в целом отделка стала качественнее и дороже.
Существенно улучшены и вседорожные показатели Renault Duster, но техническая начинка осталась прежней. Обновленная модель авто приедет в Россию не раньше, чем через год-два.
Автор: Вера Антонова