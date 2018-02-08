Мадонна продемонстрировала на видео массаж лица «вилками»
Мадонна показала подписчикам Instagram процедуру массажа лица с помощью специальных инструментов наподобие вилок. Зарубежная певица запечатлела себя крупным планом в салоне красоты, во время манипуляций она комментирует происходящее искажённым голосом.
Мадонна активно опровергает обвинения в обращении - в попытках сохранить молодость лица - к услугам пластических хирургов, утверждая, что в свои 59 лет замечательно выглядит благодаря массажам и косметологическим средствам. Звезда призывает поклонников следить за фигурой и ухаживать за кожей, показав собственный пример.
Необчный массаж «вилками» удивил подписчиков Instagram, они посоветовали артистке быть поосторожнее с подобными манипуляциями, чтобы не повредить глаза.
Ранее фолловеры раскритиковали Мадонну за демонстрацию голой груди и некрасивое выражение лица.
Мадонна активно опровергает обвинения в обращении - в попытках сохранить молодость лица - к услугам пластических хирургов, утверждая, что в свои 59 лет замечательно выглядит благодаря массажам и косметологическим средствам. Звезда призывает поклонников следить за фигурой и ухаживать за кожей, показав собственный пример.
Необчный массаж «вилками» удивил подписчиков Instagram, они посоветовали артистке быть поосторожнее с подобными манипуляциями, чтобы не повредить глаза.
Ранее фолловеры раскритиковали Мадонну за демонстрацию голой груди и некрасивое выражение лица.
Автор: Воробьева Алина