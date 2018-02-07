В Москве женщина в "Пятерочке" избила охранника
В «Пятерочке» посетительница избила охранника. Инцидент случился 6 февраля в одном из магазинов сети в Москве. Об этом в среду пишет Рен-Тв.
Мужчину, работающего в «Пятерочке» охранником, доставили в больницу с колотыми ранами и многочисленными ушибами. Он рассказал, что у него случился конфликт с посетительницей, она же и напала на него, нанеся повреждения.
Полицейские сейчас выясняют все детали происшествия. Начата проверка.
Мужчину, работающего в «Пятерочке» охранником, доставили в больницу с колотыми ранами и многочисленными ушибами. Он рассказал, что у него случился конфликт с посетительницей, она же и напала на него, нанеся повреждения.
Полицейские сейчас выясняют все детали происшествия. Начата проверка.
Автор: Вера Антонова