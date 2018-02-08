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Ученые: Солнечный «гранд-минимум» замедлит глобальное потепление
Наука давно знает о цикле Солнца, равном 11-ти годам. Во время этого активность светила то снижается, то нарастает. Иногда Звезда вступает в фазу так называемого «гранд-минимума». Результаты проведенного исследования обнародованы на страницах издания The Astrophysical Journal.

Ученые: Солнечный «гранд-минимум» замедлит глобальное потепление


Ученым из США удалось выяснить, что вместе с падением напряженности магнитных полей пятна появляются довольно редко. Что касается ультрафиолетового излучения, достигающего Земли, то его показатели становятся минимальными.

«Гранд-минимумы» появляются не всегда, но, совершенно очевидно, что они вызваны случайными процессами, происходящими в солнечной магнитосфере. Результаты научной работы показали, что такие периоды фиксировались в 950-800 годах до нашей эры, в 1040-1060 годах и в 1645-1715 годах, когда на Земле преобладали аномально низкие температурные режимы.

Как подсчитали эксперты, следующий «гранд-минимум» наступит в середине XXI века. Из-за изменения показателей ультрафиолетового излучения может замедлиться глобальное потепление. Отмечается, что уменьшится скорость образования озона, будет присутствовать иной температурный градиент стратосферы. По словам ученых, в странах Европы в связи с этим заметно похолодает, а на юге Аляске и в Гренландии – потеплеет.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 07:01
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