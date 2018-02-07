Интимные фото Дженнифер Лоуренс в очередной раз попали в Сеть
Известная актриса из Соединенных Штатов Америки Дженнифер Лоуренс в очередной раз подверглась штурму интернет-пиратов, которые опубликовали в Сеть фото полуобнаженной девушки. На одной из фотографий актриса перед объективом камеры предстала в чуть спущенном черном топе и такой же юбке.
Но «изюминкой» фотографии является не наряд девушки, а обнаженная грудь Лоуренс и брызги спермы на лице и бюсте. На другом фото актриса стоит во весь рост, а одета она лишь в приспущенный бюстгальтер, который демонстрирует оголенную грудь. Как и раньше, снимки сделаны на диване бежевого цвета под тусклое освещение настольного светильника.
Являются ли опубликованные снимки эротического характера аутентичными, информации нет. Дженнифер Лоуренс еще не комментировала этот инцидент. Примечательно, что в сентябре 2014 года уже появлялись в Сети эротические снимки оголенной знаменитости, запомнившейся ролью в фильме «Голодные игры».
Тогда оригинальность фотографий была доказана, а сама актриса действия хакеров назвала «отвратительными» и потребовала назвать данный случай сексуальным преступлением.
Но «изюминкой» фотографии является не наряд девушки, а обнаженная грудь Лоуренс и брызги спермы на лице и бюсте. На другом фото актриса стоит во весь рост, а одета она лишь в приспущенный бюстгальтер, который демонстрирует оголенную грудь. Как и раньше, снимки сделаны на диване бежевого цвета под тусклое освещение настольного светильника.
Являются ли опубликованные снимки эротического характера аутентичными, информации нет. Дженнифер Лоуренс еще не комментировала этот инцидент. Примечательно, что в сентябре 2014 года уже появлялись в Сети эротические снимки оголенной знаменитости, запомнившейся ролью в фильме «Голодные игры».
Тогда оригинальность фотографий была доказана, а сама актриса действия хакеров назвала «отвратительными» и потребовала назвать данный случай сексуальным преступлением.
Автор: Богданова Ярослава