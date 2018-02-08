Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018
exclusive / Наука / Важно

Ученые из РФ планируют сконструировать "мотоцикл"для космоса
Специалисты из «Роскосмоса» заявили, что российские ученые намерены построить так называемый «мотоцикл» для путешествия по космическому пространству. Отмечается, что впервые о данном проекте специалисты задумались еще в 1960-х годах.

Ученые из РФ планируют сконструировать "мотоцикл"для космоса


Разработка напоминает стандартное транспортное средство, поскольку в ней отсутствуют колеса. Вместе этого астронавтам придется сидеть в запряженном космическом аппарате, опирающимся на их талию. Впоследствии корабль должен двигать их в нулевой гравитации.

Спустя 20 лет исследователи попытались переработать концепцию. Тогда «мотоцикл» получил название Maneman Maneuvering Unit. Он представлял собой реактивный пакет, который космонавты могли носить, находясь в космосе.

Несмотря на провальные попытки, «Роскосмос» продолжил настаивать на создании оригинального аппарата. Поэтому, вероятно, специалисты возьмутся за проведение исследований. Не исключается, что через 20-30 лет общественность все же увидит летающий по космосу «мотоцикл». Сейчас же эксперты с уверенностью говорят, что наиболее эффективными являются костюмы эффективнее.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:01
Читайте также
ЛДПР предлагает уведомлять об эвакуации авто по
McDonalds разыграет для влюбленных бигмак с
МВД вынесло на обсуждение проект по усилению
В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика
В Сочи открылся первый в России совариум
Роскомназор проверит Facebook во II полугодии на
Спортсменам в олимпийскую деревню запрещено
Владимир Путин встретится в руководителем ФИФА 12
Роспотребнадзор: ЕГЭ для родителей пройдет в
На YouTube набирает популярность канал молчаливой
В Британии слепому, который панически боится
Российские олимпийцы пожаловались на слежку со
Добавление комментария
Последние новости
08.02, 19:10 Ученые нашли связь между уровнем преступности и
08.02, 19:05 Запуск Falcon Heavy может нанести большой вред
08.02, 19:04 В Карагандинской области расследуют гибели девочки 10 лет
08.02, 19:00 Звезда Playboy Мария Лиман в полуголом наряде
08.02, 18:55 ЛДПР предлагает уведомлять об эвакуации авто по SMS
08.02, 18:48 Нижегородские ученые разработали аналог кожи для лечения
08.02, 18:46 Nokia 8 и Nokia 3 получили обновление системы
08.02, 18:40 McDonalds разыграет для влюбленных бигмак с сапфирами
08.02, 18:37 Ученые получили новый пуленепробиваемый материал из
08.02, 18:30 МВД вынесло на обсуждение проект по усилению наказания
08.02, 18:22 В Сети появились фотографии обновленной Skoda Fabia
08.02, 18:16 Парень с рюкзаком и в очках прогулялся голым по центру
08.02, 18:10 Разработчики McLaren заявили о выпуске нового гиперкара
08.02, 18:02 В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика Филипова
08.02, 17:59 В Кемеровской области неизвестный разбил банкомат
08.02, 17:57 После выхода в прокат «Пятьдесят оттенков свободы»фанаты
08.02, 17:49 Елена Летучая покинула «Ревизорро» из-за постоянных
08.02, 17:42 Теплоход "Иван Папанин" получил пробоину в Антарктиде
08.02, 17:40 Европа и Россия построят новый ускоритель частиц
08.02, 17:32 В Сочи открылся первый в России совариум