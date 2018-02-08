Ученые из РФ планируют сконструировать "мотоцикл"для космоса
Специалисты из «Роскосмоса» заявили, что российские ученые намерены построить так называемый «мотоцикл» для путешествия по космическому пространству. Отмечается, что впервые о данном проекте специалисты задумались еще в 1960-х годах.
Разработка напоминает стандартное транспортное средство, поскольку в ней отсутствуют колеса. Вместе этого астронавтам придется сидеть в запряженном космическом аппарате, опирающимся на их талию. Впоследствии корабль должен двигать их в нулевой гравитации.
Спустя 20 лет исследователи попытались переработать концепцию. Тогда «мотоцикл» получил название Maneman Maneuvering Unit. Он представлял собой реактивный пакет, который космонавты могли носить, находясь в космосе.
Несмотря на провальные попытки, «Роскосмос» продолжил настаивать на создании оригинального аппарата. Поэтому, вероятно, специалисты возьмутся за проведение исследований. Не исключается, что через 20-30 лет общественность все же увидит летающий по космосу «мотоцикл». Сейчас же эксперты с уверенностью говорят, что наиболее эффективными являются костюмы эффективнее.
Разработка напоминает стандартное транспортное средство, поскольку в ней отсутствуют колеса. Вместе этого астронавтам придется сидеть в запряженном космическом аппарате, опирающимся на их талию. Впоследствии корабль должен двигать их в нулевой гравитации.
Спустя 20 лет исследователи попытались переработать концепцию. Тогда «мотоцикл» получил название Maneman Maneuvering Unit. Он представлял собой реактивный пакет, который космонавты могли носить, находясь в космосе.
Несмотря на провальные попытки, «Роскосмос» продолжил настаивать на создании оригинального аппарата. Поэтому, вероятно, специалисты возьмутся за проведение исследований. Не исключается, что через 20-30 лет общественность все же увидит летающий по космосу «мотоцикл». Сейчас же эксперты с уверенностью говорят, что наиболее эффективными являются костюмы эффективнее.
Автор: Валерия Орлова