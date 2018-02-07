Ученые: Челябинский метеорит прилетел на Землю "с Марса"
Уральские ученые считают, что Челябинский метеорит мог залететь на Землю «с Марса». К тому же, он якобы ровесник Солнечной системы. Такого мнения придерживаются специалисты из УрФУ.
По их данным, возраст вещества, из которого состоит тот самый Челябинский метеорит, достигает 4,5 миллиардов лет, и с ним ранее много чего происходило – мощные удары, длительные полеты. В итоге он оказался по причине резонанса в поясе астероидов, а дальше на орбите семьи астероидов Apollo, находящейся между Марсом и Юпитером.
Траекторию его полета ученым удалось восстановить, несмотря на то, что все происходило в дневное время, и видно его не было. «Орбита челябинского метеорита совпадает с орбитой одного из этих опасных астероидов, поэтому не исключено, что он откололся от него», - подытожили специалисты из УрФУ.
По их данным, возраст вещества, из которого состоит тот самый Челябинский метеорит, достигает 4,5 миллиардов лет, и с ним ранее много чего происходило – мощные удары, длительные полеты. В итоге он оказался по причине резонанса в поясе астероидов, а дальше на орбите семьи астероидов Apollo, находящейся между Марсом и Юпитером.
Траекторию его полета ученым удалось восстановить, несмотря на то, что все происходило в дневное время, и видно его не было. «Орбита челябинского метеорита совпадает с орбитой одного из этих опасных астероидов, поэтому не исключено, что он откололся от него», - подытожили специалисты из УрФУ.
Автор: Вера Антонова