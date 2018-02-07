Анастасия Заворотнюк красиво поздравила супруга с днем рождения
Известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила своего супруга Петра Чернышева с днем рождения. В минувший вторник, 6 февраля, спортсмен отметил 47-летие. В честь данного события знаменитость написала пост в социальной сети Instagram.
Пара состоит в браке девять лет. До этого Заворотнюк три года встречалась с партнером по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновом. Недавно появились слухи, что актриса рассталась с фигуристом Петром Чернышевым, однако супруги опровергли их, отправившись в романтическое путешествие.
Заворотнюк не часто публикует совместные фотографии с мужем, но по случаю его дня рождения она сделала исключения. По словам самой главной «няни» страны, в голове фигуриста рождаются самые невероятные идеи, касающиеся, как творчества, так и повседневной жизни, спортсмен никогда не сворачивает с намеченного пути, всегда зажигает своей энергией окружающих.
Заворотнюк отметила, что является главным болельщиком Петра Чернышова. Она очень гордится супругом и искреннее его любит.
Пара состоит в браке девять лет. До этого Заворотнюк три года встречалась с партнером по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновом. Недавно появились слухи, что актриса рассталась с фигуристом Петром Чернышевым, однако супруги опровергли их, отправившись в романтическое путешествие.
Заворотнюк не часто публикует совместные фотографии с мужем, но по случаю его дня рождения она сделала исключения. По словам самой главной «няни» страны, в голове фигуриста рождаются самые невероятные идеи, касающиеся, как творчества, так и повседневной жизни, спортсмен никогда не сворачивает с намеченного пути, всегда зажигает своей энергией окружающих.
Заворотнюк отметила, что является главным болельщиком Петра Чернышова. Она очень гордится супругом и искреннее его любит.
Автор: Валерия Орлова