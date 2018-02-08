Анфиса Чехова рассказала фанатам о значении своих тату
Анфиса Чехова, актриса и ведущая, рассказала своим фолловерам о тату. В своем Instagram звезда опубликовала несколько фото под соответствующим постом.
У Чеховой на спине и шее есть пара тату, каждая из которых имеет особое значение. «Значений много, но наиболее точное и глубокое: Я принимаю тот факт, что мир он правильный, просто я на него смотрю не всегда правильно. Нахожу проблемы, там где их нет», - подписала пост знаменитость.
Некоторые фолловеры удивились тому, насколько глубокое значение может быть у того или иного рисунка, и большинству такой вид искусства нравится. Не обошлось и без хейтеров, сообщивших, что тату не идут Чеховой и она сделала их зря.
У Чеховой на спине и шее есть пара тату, каждая из которых имеет особое значение. «Значений много, но наиболее точное и глубокое: Я принимаю тот факт, что мир он правильный, просто я на него смотрю не всегда правильно. Нахожу проблемы, там где их нет», - подписала пост знаменитость.
Некоторые фолловеры удивились тому, насколько глубокое значение может быть у того или иного рисунка, и большинству такой вид искусства нравится. Не обошлось и без хейтеров, сообщивших, что тату не идут Чеховой и она сделала их зря.
Автор: Вера Антонова