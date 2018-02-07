Неудавшаяся шутка Дмитрия Маликова над дочкой поразила поклонников жестокостью
Вероятно, с чувством юмора у российского певца и композитора Дмитрия Маликова дела плохи, потому как он продемонстрировал на видеоролике, то как обидел свою дочь Стефанию. На своей страничке в соцсети Instagram Маликов выложил видео, на котором видны певец и его дочь Стефания, читающая журнал, а находятся они в пределах одной комнаты.
Далее певец, поинтересовавшись у девочки, не желает ли она услышать шутку, практически тут же сообщает ей, о том что Стефания - приемный ребенок. Огорченная дочь сразу же поторопилась к матери, спрашивая о том, правда ли она приемная. Звездный отец торопится следом за дочкой с попытками пояснить девочке, что пошутил.
Опубликованное видео Дмитрий Маликов подписал, как «никудышный пранкер». Поклонники исполнителя порекомендовали ему таких розыгрышей больше не делать, а заняться творчеством. Но не обошлось и без тех, кто наоборот похвалил певца за то, что он следует веяниям моды и следует трендам.
Далее певец, поинтересовавшись у девочки, не желает ли она услышать шутку, практически тут же сообщает ей, о том что Стефания - приемный ребенок. Огорченная дочь сразу же поторопилась к матери, спрашивая о том, правда ли она приемная. Звездный отец торопится следом за дочкой с попытками пояснить девочке, что пошутил.
Опубликованное видео Дмитрий Маликов подписал, как «никудышный пранкер». Поклонники исполнителя порекомендовали ему таких розыгрышей больше не делать, а заняться творчеством. Но не обошлось и без тех, кто наоборот похвалил певца за то, что он следует веяниям моды и следует трендам.
Автор: Богданова Ярослава