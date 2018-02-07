В Москве неизвестные напали на ведущего программы "Решала" Влада Чижова
Влада Чижова, ведущего шоу «Решала» на канале «Че», избили в Москве. В ходе драки знаменитости повредили ключицу и разбили лобовое стекло его авто. Инцидент случился в центре столицы в вечернее время 6 февраля.
Как известно, трое неизвестных, передвигавшихся на внедорожнике, выбежали из авто и с кулаками набросились на Чижова. Девушка, сидевшая в авто вместе с ведущим «Решала», сняла прецедент на камеру телефона. Позднее Чижов сообщил, что «знает этих уродов».
Напомним, проект «Решала» рассказывает о противостоянии мошеннических схемам. Он стартовал осенью 2017 года, при этом ведущему Чижову не раз угрожали.
Как известно, трое неизвестных, передвигавшихся на внедорожнике, выбежали из авто и с кулаками набросились на Чижова. Девушка, сидевшая в авто вместе с ведущим «Решала», сняла прецедент на камеру телефона. Позднее Чижов сообщил, что «знает этих уродов».
Напомним, проект «Решала» рассказывает о противостоянии мошеннических схемам. Он стартовал осенью 2017 года, при этом ведущему Чижову не раз угрожали.
Автор: Вера Антонова