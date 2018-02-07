Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018
exclusive / Технологии

Инсайдер: Samsung Exynos 9810 поддерживает трёхмерное сканирование лица
По словам инсайдеров, процессор для мобильных телефонов Samsung Exynos 9810 поддерживает технологию трёхмерного сканирования лиц. Система предлагается как альтернатива Snapdragon 845 для региональных и, возможно, даже европейских версий Galaxy S9 и S9+.

Инсайдер: Samsung Exynos 9810 поддерживает трёхмерное сканирование лица


В рамках грядущей масштабной выставки мобильной индустрии MWC-2018 одной из центральных тем для обсуждения станут смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, которые считаются основоположниками тех или иных модных тенденций. Продукция южнокорейской компании интересна публике благодаря инновационному подходу и стремлению инженеров презентовать продукт, опережающий собственное время. Именно таким поклонники бренда желают увидеть следующий флагман от Samsung. По крайней мере, указанным требованиям соответствует анонсированный в начале этого года мобильный процессор Exynos 9810.

Топовая однокристальная система Exynos 9810 представляет собой квинтэссенцию технологического творчества разработчиков Samsung. Она выполнена по 10-нм техпроцессу FinFET 2-го поколения. Благодаря передовой архитектуре микросхемы обеспечивается двукратное превосходство в одноядерном режиме и отрыв в 40 % от предыдущего флагмана, согласно полученным результатам в ходе многоядерного испытания. Об особенностях чипа портал «Актуальные новости» уже сообщал, однако теперь инсайдеры раскрыли ещё несколько примечательных сторон процессора.

Отбросив всё, что связано с быстродействием Exynos 9810, и сосредоточившись на функциональной стороне электронной схемы, можно констатировать: будущий владелец мобильной продукции Samsung удивится не менее. Так, одним из самых востребованных и перспективных улучшений, заявленных для процессора, значится поддержка технологии трёхмерного сканирования лица. Для этого инженеры внедрили в устройство машинное обучение, задействовав потенциал нейросетей. Отдельное место в структурной иерархии системы разработчики отвели уникальному программному комплексу, который способен имитировать поведение ИИ с навыками глубокого обучения на основе определённых методик. Именно они выступят основой для высокоточной 3D-идентификации пользователя смартфона по его лицу, задействовав алгоритм для распознавания людей на фото.

Кроме того, SoC Exynos 9810 оснастят отдельным блоком обработки данных системы безопасности. Традиционно чип будет поддерживать технологии сканирования отпечатка пальца и радужной оболочки глаза.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 18:33
Читайте также
Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила
Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег
Россияне просят президента защитить их от
Арсений Яценюк призвал США к жёсткой реакции на
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении
В США пес случайно поджег дом, воруя блины
Рубль снижается к доллару и евро
«Газпром» устроила определённая Стокгольмским
СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
Добавление комментария
Последние новости
08.02, 06:31 Мадонна продемонстрировала на видео массаж лица «вилками»
08.02, 06:01 Apple запатентовала рисующий в воздухе стилус
08.02, 05:31 В Сети рассекретили до премьеры новый внедорожник Kia
08.02, 05:01 Наталья Рудова забыла надеть бюстгальтер под
08.02, 04:31 Хромбук CTL J41 получит 8 ГБ ОЗУ и процессор Intel
08.02, 04:01 Tesla Model X стал первым электромобилем, пересекшим
08.02, 03:31 У жены композитора Алексея Малахова случился рецидив
08.02, 03:01 Геоинженеры предложили окружить тающие ледники подводной
08.02, 02:31 Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила ТОП
08.02, 02:01 Apple заменит iPhone 5c на новый с большей памятью без
08.02, 01:31 Ученые разработали электронные «татуировки» для продуктов
08.02, 01:01 Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек i20
08.02, 00:31 Первая фотомодель с витилиго Винни Харлоу показала
08.02, 00:01 Ученые доказали существование новой формы льда
07.02, 23:31 Jaguar возрождает легендарную модель D-Type
07.02, 23:01 Молодая жена Константина Эрнста показала семейный снимок
07.02, 22:31 NASA: Северо-западный ветер негативно повлиял на циклон
07.02, 22:01 Kia в Индии представила новую модель кроссовера SP
07.02, 21:31 Учёные: Человечество находится под постоянным «вирусным
07.02, 21:31 Сергей Жуков удивил фанатов ярким снимком с