Инсайдер: Samsung Exynos 9810 поддерживает трёхмерное сканирование лица
По словам инсайдеров, процессор для мобильных телефонов Samsung Exynos 9810 поддерживает технологию трёхмерного сканирования лиц. Система предлагается как альтернатива Snapdragon 845 для региональных и, возможно, даже европейских версий Galaxy S9 и S9+.
В рамках грядущей масштабной выставки мобильной индустрии MWC-2018 одной из центральных тем для обсуждения станут смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, которые считаются основоположниками тех или иных модных тенденций. Продукция южнокорейской компании интересна публике благодаря инновационному подходу и стремлению инженеров презентовать продукт, опережающий собственное время. Именно таким поклонники бренда желают увидеть следующий флагман от Samsung. По крайней мере, указанным требованиям соответствует анонсированный в начале этого года мобильный процессор Exynos 9810.
Топовая однокристальная система Exynos 9810 представляет собой квинтэссенцию технологического творчества разработчиков Samsung. Она выполнена по 10-нм техпроцессу FinFET 2-го поколения. Благодаря передовой архитектуре микросхемы обеспечивается двукратное превосходство в одноядерном режиме и отрыв в 40 % от предыдущего флагмана, согласно полученным результатам в ходе многоядерного испытания. Об особенностях чипа портал «Актуальные новости» уже сообщал, однако теперь инсайдеры раскрыли ещё несколько примечательных сторон процессора.
Отбросив всё, что связано с быстродействием Exynos 9810, и сосредоточившись на функциональной стороне электронной схемы, можно констатировать: будущий владелец мобильной продукции Samsung удивится не менее. Так, одним из самых востребованных и перспективных улучшений, заявленных для процессора, значится поддержка технологии трёхмерного сканирования лица. Для этого инженеры внедрили в устройство машинное обучение, задействовав потенциал нейросетей. Отдельное место в структурной иерархии системы разработчики отвели уникальному программному комплексу, который способен имитировать поведение ИИ с навыками глубокого обучения на основе определённых методик. Именно они выступят основой для высокоточной 3D-идентификации пользователя смартфона по его лицу, задействовав алгоритм для распознавания людей на фото.
Кроме того, SoC Exynos 9810 оснастят отдельным блоком обработки данных системы безопасности. Традиционно чип будет поддерживать технологии сканирования отпечатка пальца и радужной оболочки глаза.
В рамках грядущей масштабной выставки мобильной индустрии MWC-2018 одной из центральных тем для обсуждения станут смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, которые считаются основоположниками тех или иных модных тенденций. Продукция южнокорейской компании интересна публике благодаря инновационному подходу и стремлению инженеров презентовать продукт, опережающий собственное время. Именно таким поклонники бренда желают увидеть следующий флагман от Samsung. По крайней мере, указанным требованиям соответствует анонсированный в начале этого года мобильный процессор Exynos 9810.
Топовая однокристальная система Exynos 9810 представляет собой квинтэссенцию технологического творчества разработчиков Samsung. Она выполнена по 10-нм техпроцессу FinFET 2-го поколения. Благодаря передовой архитектуре микросхемы обеспечивается двукратное превосходство в одноядерном режиме и отрыв в 40 % от предыдущего флагмана, согласно полученным результатам в ходе многоядерного испытания. Об особенностях чипа портал «Актуальные новости» уже сообщал, однако теперь инсайдеры раскрыли ещё несколько примечательных сторон процессора.
Отбросив всё, что связано с быстродействием Exynos 9810, и сосредоточившись на функциональной стороне электронной схемы, можно констатировать: будущий владелец мобильной продукции Samsung удивится не менее. Так, одним из самых востребованных и перспективных улучшений, заявленных для процессора, значится поддержка технологии трёхмерного сканирования лица. Для этого инженеры внедрили в устройство машинное обучение, задействовав потенциал нейросетей. Отдельное место в структурной иерархии системы разработчики отвели уникальному программному комплексу, который способен имитировать поведение ИИ с навыками глубокого обучения на основе определённых методик. Именно они выступят основой для высокоточной 3D-идентификации пользователя смартфона по его лицу, задействовав алгоритм для распознавания людей на фото.
Кроме того, SoC Exynos 9810 оснастят отдельным блоком обработки данных системы безопасности. Традиционно чип будет поддерживать технологии сканирования отпечатка пальца и радужной оболочки глаза.
Автор: Воробьева Алина