Журналисты узнали о детстве Дмитрия Шепелева у его соседей
Журналисты решили узнать, как провел свое детство в Минске знаменитый ведущий Дмитрий Шепелев. Воспоминаниями охотно поделились соседи знаменитости.
Некоторые женщины вспомнили, что в школу его водила бабушка, а мама на теннис. Бабушке уже 87 лет и у нее неважное здоровье, до пенсии она трудилась в Академии наук. Вместе с ней проживает ее дочь с мужем, бабушка очень гордится своим внуком и зовет соседей к телевизору, когда показываю передачу с его участием. Родные очень переживали, когда узнали, что у его жены Фриске обнаружили рак.
Мнения соседей на счет конфликта Шепелева с родственниками жены разделились. Некоторые неодобрительно относятся к его нежеланию давать видеться им с ребенком. Другие говорят, что надо разбираться в этой сложной ситуации и еще неизвестно кто виноват.
Некоторые женщины вспомнили, что в школу его водила бабушка, а мама на теннис. Бабушке уже 87 лет и у нее неважное здоровье, до пенсии она трудилась в Академии наук. Вместе с ней проживает ее дочь с мужем, бабушка очень гордится своим внуком и зовет соседей к телевизору, когда показываю передачу с его участием. Родные очень переживали, когда узнали, что у его жены Фриске обнаружили рак.
Мнения соседей на счет конфликта Шепелева с родственниками жены разделились. Некоторые неодобрительно относятся к его нежеланию давать видеться им с ребенком. Другие говорят, что надо разбираться в этой сложной ситуации и еще неизвестно кто виноват.
Автор: Северов Андрей