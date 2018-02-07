Уникальный Range Rover Velar выведен на тесты
Уникальный Range Rover Velar by Lumma Design выведен на тестирование. Он стал еще более спортивным и угрожающем внешне. Новинка засветилась на «живых» фото.
Эксперты говорят, что Range Rover Velar by Lumma Design получила увеличенную колесную базу, к тому же внедорожник стал длиннее на 30 мм. Кроме того, у британца появился видоизмененный аэродинамический обвес. Представители ателье заверили, что на выбор можно будет заказать 23-дюймовые или 22-дюймовые колеса, конечно, за дополнительную плату.
Специалисты позаботились и о салоне Range Rover Velar – руль стал спортивнее, обивка качественнее. Ценник на внедорожник пока не называется.
Эксперты говорят, что Range Rover Velar by Lumma Design получила увеличенную колесную базу, к тому же внедорожник стал длиннее на 30 мм. Кроме того, у британца появился видоизмененный аэродинамический обвес. Представители ателье заверили, что на выбор можно будет заказать 23-дюймовые или 22-дюймовые колеса, конечно, за дополнительную плату.
Специалисты позаботились и о салоне Range Rover Velar – руль стал спортивнее, обивка качественнее. Ценник на внедорожник пока не называется.
Автор: Вера Антонова