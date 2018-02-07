Renault представит мощную версию электромобиля Zoe
Французский автопроизводитель Renault должен представить в Женеве более мощную версию электромобиля Zoe. Новая модификация будет называться Renault Zoe R110.
Теперешняя модель - Zoe R90 выдает 90 л.с., в новинке мощность возрастет до 115 л.с.. Автомобиль будет иметь два варианта комплектации: Signature и Dynamique Nav, обе считаются топовыми.
В том году был представлен 460-сильный Zoe e-sport, который создавался при поддержке подразделения Renault, участвующего в подготовке электрических автомобилей для Formula E.
Теперешняя модель - Zoe R90 выдает 90 л.с., в новинке мощность возрастет до 115 л.с.. Автомобиль будет иметь два варианта комплектации: Signature и Dynamique Nav, обе считаются топовыми.
В том году был представлен 460-сильный Zoe e-sport, который создавался при поддержке подразделения Renault, участвующего в подготовке электрических автомобилей для Formula E.
Автор: Северов Андрей