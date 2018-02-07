Первый трейлер "Дедпула 2" посвящен Кейблу
В Сети опубликован первый трейлер второй части нашумевшего фильма «Дедпул», снятого по комиксам Marvel. Данный ролик посвятили врагу главного героя Кейблу.
Стоит сказать, что главного героя играет Райан Рейнольдс, тогда как его антагониста Кейбла изображает Джош Бролин. В мировой прокат фильм выходит 18 мая, в России премьера запланирована на 17.
Напомним, ранее в России достаточно смешно и оригинально прорекламировали грядущую премьеру. На постере, посвященном в США Дню Благодарения, вместо индейки на столе красовались пельмени. Некоторые пользователи Сети сочли плакат за шутку и фотошоп, но в итоге оказалось, что картинка оригинальная, и специально была адаптирована под российского зрителя.
Стоит сказать, что главного героя играет Райан Рейнольдс, тогда как его антагониста Кейбла изображает Джош Бролин. В мировой прокат фильм выходит 18 мая, в России премьера запланирована на 17.
Напомним, ранее в России достаточно смешно и оригинально прорекламировали грядущую премьеру. На постере, посвященном в США Дню Благодарения, вместо индейки на столе красовались пельмени. Некоторые пользователи Сети сочли плакат за шутку и фотошоп, но в итоге оказалось, что картинка оригинальная, и специально была адаптирована под российского зрителя.
Автор: Вера Антонова