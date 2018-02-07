Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018
exclusive / Культура / Важно

Первый трейлер "Дедпула 2" посвящен Кейблу
В Сети опубликован первый трейлер второй части нашумевшего фильма «Дедпул», снятого по комиксам Marvel. Данный ролик посвятили врагу главного героя Кейблу.

Первый трейлер "Дедпула 2" посвящен Кейблу


Стоит сказать, что главного героя играет Райан Рейнольдс, тогда как его антагониста Кейбла изображает Джош Бролин. В мировой прокат фильм выходит 18 мая, в России премьера запланирована на 17.



Напомним, ранее в России достаточно смешно и оригинально прорекламировали грядущую премьеру. На постере, посвященном в США Дню Благодарения, вместо индейки на столе красовались пельмени. Некоторые пользователи Сети сочли плакат за шутку и фотошоп, но в итоге оказалось, что картинка оригинальная, и специально была адаптирована под российского зрителя.

Автор: Вера Антонова
Вчера, 19:02
Читайте также
Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила
Лавров: Успехи РФ вызывают у западных коллег
Россияне просят президента защитить их от
Арсений Яценюк призвал США к жёсткой реакции на
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении
В США пес случайно поджег дом, воруя блины
Рубль снижается к доллару и евро
«Газпром» устроила определённая Стокгольмским
СМИ: Дело о сбитом в Балашихе "пьяном" мальчике
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
Добавление комментария
Последние новости
08.02, 06:31 Мадонна продемонстрировала на видео массаж лица «вилками»
08.02, 06:01 Apple запатентовала рисующий в воздухе стилус
08.02, 05:31 В Сети рассекретили до премьеры новый внедорожник Kia
08.02, 05:01 Наталья Рудова забыла надеть бюстгальтер под
08.02, 04:31 Хромбук CTL J41 получит 8 ГБ ОЗУ и процессор Intel
08.02, 04:01 Tesla Model X стал первым электромобилем, пересекшим
08.02, 03:31 У жены композитора Алексея Малахова случился рецидив
08.02, 03:01 Геоинженеры предложили окружить тающие ледники подводной
08.02, 02:31 Спортивная журналистка Мелисса Терье возглавила ТОП
08.02, 02:01 Apple заменит iPhone 5c на новый с большей памятью без
08.02, 01:31 Ученые разработали электронные «татуировки» для продуктов
08.02, 01:01 Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек i20
08.02, 00:31 Первая фотомодель с витилиго Винни Харлоу показала
08.02, 00:01 Ученые доказали существование новой формы льда
07.02, 23:31 Jaguar возрождает легендарную модель D-Type
07.02, 23:01 Молодая жена Константина Эрнста показала семейный снимок
07.02, 22:31 NASA: Северо-западный ветер негативно повлиял на циклон
07.02, 22:01 Kia в Индии представила новую модель кроссовера SP
07.02, 21:31 Учёные: Человечество находится под постоянным «вирусным
07.02, 21:31 Сергей Жуков удивил фанатов ярким снимком с